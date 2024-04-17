بالصور.. انطلاق أمسية "الأندلس ربيع مؤجل" بدار الأوبرا

القاهرة - محمد ابراهيم - عقدت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد بالتعاون مع منتدى كلية الاداب بجامعة الإسكندرية للشعر والفنون في إطار خطط وزارة الثقافة لنشر الوعي الفكري، وبحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الاسكندرية أمسية ثقافية بعنوان “الأندلس ربيع مؤجل ”، ضمن فعاليات الليلة الحادية عشر من ليالي اللغة العربية.

فقرة فنية

تخلل الأمسية الثقافية فقرة فنية لكورال الجامعة بقيادة الدكتورة شريهان الحديني وتحت إشراف الدكتورة نجوى صابر،دراماتورج دكتور محمد مخيمر ومن إخراج أحمد سمير.

باقة مختارة من القصائد للشاعر نزار قبانى ومسرحية للشاعر فاروق جويدة

تضمنت الأمسية باقة مختارة من القصائد منها قصيدة غرناطة للشاعر الكبير نزار قبانى وعرض لجزء من مسرحية الوزير العاشق للشاعر الكبير فاروق جويدة.

مجموعة متنوعة من المؤلفات العالمية

ضمن توجهات الثقافة المصرية لتقديم الفنون الجادة والقاء الضوء على أعمال الموسيقى العالمية البارزة نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور لمياء زايد حفلًا لمجموعات أوبرا القاهرة لموسيقى الحجرة رباعي كلارينت "محمد حمدى" على المسرح الصغير بمشاركة 8 عازفين هم ريمون فوزى، مصطفى سعيد، مروان صلاح، محمد زناتى، سهر إبراهيم، رحمة أحمد، رنا هاني، محمد مصطفى .

وتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من المؤلفات العالمية التى كتبت خصيصًا لآلة الكلارينيت منها ديفرتمنتو 3 للكلارينت وباص كلارينت لـ موتسارت، فالس من بحيرة البجعة لرباعى الكلارينت، كسارة البندق لسباعى الكلارينت لـ تشايكوفسكى، بولكا لغو الشائعات "تريتش-تراتش" رباعي الكلارينت لـ يوهان شتراوس، أراجونيز لرباعى الكلارينت لـ جورج بيزيه، سلوان "أوبليفيون" لرباعى الكلارينت لـ أستور بياتسولا، سيرنادة لرباعى الكلارينت لـ فرانز شوبرت، لا للسيجارة لسباعي الكلارينت لـ ألان كوك.