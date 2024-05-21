إلهام شاهين تحيي ذكرى سمير غانم: "معندوش أنانية في شخصيته"

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر إسم الفنان الراحل سمير غانم تريند محركات بحث جوجل، بالتزامن مع إحياء ذكرى رحيله.

وكشفت الفنانة إلهام شاهين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين جاسمين طه ورضوى حسن، ببرنامج السفيرة عزيزة، على شاشة قناة دي إم سي.

وقالت :"أحب الفنان الراحل سمير غانم على المستويين الشخصي والمهني، وكان شخصية مثالية في التعامل والأخلاق، وكنت بروح الشغل تعبانة جدًا وأفوق لما أشوف سمير غانم".

وأضافت: "تجربتي معه في مسرحية بهلول في إستنبول، كنت مشغولة جدًا الفترة دي، ولكن من كتر ما انبسط بالشغل معه كنت بجدد العقد معاهم، لمدة 5 أعوام ده حبًا في الفنان سمير غانم، مستمتعة جدًا في الشغل معه، كنت بروح الشغل تعبانة جدًا ولكن كنت بفوق أول ما أشوفه".

وتابعت:" الراحل سمير غانم مش بتاع مشاكل خالص، لو محتاجين نأخذ قرار في المسرحية أو مشكلة عاوزه تتحل، بيقولهم روحوا لإلهام، هو ملك مع نفسه ومش عايز حاجة تعكر صفوه، وهو شخص بسيط جدًا في التعامل يعمل الأشياء التي يحبها الآخرون".

سمير غانم معندوش أي أنانية في شخصيته



وأشارت:" أجمل فنان اشتغلت معه، معندوش أي أنانية في شخصيته، كل يوم بييجي بمجموعة من الإفيهات لكل المشاركين في المسرحية يغششنا".



آخر أعمال إلهام شاهين



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة إلهام شاهين،مسلسل حكاية ألفريدو، وشارك في بطولته كوكبة من النجوم أبرزهم أحمد فهمي، ندى موسى، أمير شاهين، إيمان السيد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار.