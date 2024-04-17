نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. هيدي كرم بإطلالة صيفية جريئة في أحدث ظهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة هيدي كرم متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل آلصور والفيديوهات إنستجرام، صور جديدة من أحدث ظهور لها.





وظهرت هيدي كرم في الصور من أمام البحر ب بإطلالة جريئة، خطفت بها أنظار متابعيها، وانهالت عليها تعليقات من المتابعين بالحب، وجاءت كالتالي: "قمر، جميلة الجميلات".





آخر أعمال هيدي كرم





وعرض مؤخرًا لهيدي كرم أحدث أعمالها، فيلم "آل شنب"، ودارت أحداث الفيلم في إطار عائلى لايت، حول حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة آل شنب، ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة فى إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد ومع هذا التجمع العائلى الكبير الذى يضم الأربع شقيقات أبنائهم وأحفادهم تنفجر المواقف الكوميدية بينهم.

فيلم "آل شنب" بطولة ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهالالصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام، وإخراج أيتن أمين.



مسلسل “الوصفة السحرية”



وتشارك الفنانة هيدي كرم، حاليًا في مسلسل ”الوصفة السحرية”، والذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، وتجسد خلاله شخصية فتاة متزوجة تدعى أميرة تعمل في إحدى البنوك، وتدخل في صراعات عديدة مع زوجها خلال أحداث العمل.



مسلسل "الوصفة السحرية" بطولة شيري عادل، إسلام جمال، هيدى كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمى، محمد أبو داود، سلوى محمد علي.





وكانت الفنانة هيدي كرم، قد فجرت مفاجأة من العيار الثقيل عن رفضها المشاركة فى مسلسل "جعفر العمدة" وتقديم شخصية وداد، وقالت في تصريحات تلفزيونية: "رفضت دور وداد فى جعفر العمدة؛ لأسباب شخصية، ولكني كنت أتمنى أن أكون ضمن منظومة النجاح الذيحققها هذا العمل في رمضان الماضي، وجوري بكر قدمت الدور بشكل رائع وسعدت جدًا لنجاحها في المسلسل".