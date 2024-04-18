نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسن الرداد ينشر مقطع فيديو بسبب نجله ويعلق:' مسلسلي القادم في عيد الطفل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الفنان حسن الرداد مقطع فيديو وهو يجلس بداخل أحد ألعاب نجله فادي من خلال حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ".

علق حسن الرداد ممازحا:' مسلسلي القادم في عيد الطفل

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان حسن الرداد مسلسل محارب الذى شارك في بطولته أحمد زاهر، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، محمود البزاوى، سماء ابراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، بسنت أبو باشا، أحمد عنان، كريم العمرى، وضيف الشرف ماجد المصرى.

مسلسل محارب تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبى تشويقى، حول الشاب عزيز الشاب القادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتنغير حياته تمامًا بعد وفاة والده حيث يضطر للعمل لاعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته وسط صراعات كبيرة يعيشها

تصدر مسلسل محارب للنجم حسن الرداد الأعلى مشاهدة علي منصة "جوي " وذلك بعد عرض الحلقة ١٣ وتصاعد الأحداث بشكل سريع.