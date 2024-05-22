نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد نزول حساب المواطن لشهر يونيو وطريقة التسجيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب الملايين مواعيد نزول حساب المواطن وطريقة التسجيل من الجوال، حيث من المقرر إيداع الدفعة الجديدة من دعم حساب المواطن لشهر يونيو شاملًا الدعم الإضافي يوم 10 يونيو وهو يوافق يوم الاثنين.

مواعيد نزول حساب المواطن وطريقة التسجيل من الجوال

وبحسب الجدولة الزمنية يتم إيداع الدعم في حسابات المستفيدين في اليوم العاشر من الشهر الميلادي لكن يتم التأجيل إلى اليوم التالي إن تصادف يوم العاشر مع إجازة رسمية أو مع يوم السبت.

طريقة التسجيل من الجوال في حساب المواطن

– قم بتنزيل برنامج حساب المواطن من خلال الرابط التالي “اضغط هنا”.

– قم بتسجيل الدخول في تطبيق حساب المواطن.

– ثم قم بكتابة البيانات في الأماكن المخصصة لها مثل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاص بك.

– عليك تأكيد طلب التسجيل عن طريق الاستمرار في التسجيل.

– قراءة الشروط والأحكام، ثم الموافقة على الشروط والأحكام.

– ثم قم بكتابة كلمة المرور ورقم الهوية بطريقة صحيحة.

– أخيرًا قم بإرسال طلب التسجيل، بعد وضع المستندات والأوراق المطلوبة بكل دقة.

شروط استحقاق حساب المواطن

• ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.

• أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

• يلزم وجود حساب بنكي للمتقدم.

• يجب أن يكون المتقدم مقيما داخل السعودية.

• يجب على المتقدم أن يكون محدود الدخل أو دخله غير ثابت.

• يجب ألا يعيش داخل مركز أو دور للرعاية.

• الأرامل والأيتام والمطلقة لهم حق في تسجيل حساب المواطن.

خطوات إضافة تابع في حساب المواطن

أما عن خطوات إضافة تابع في برنامج حساب المواطن فيتم ذلك كالتالي:

– في البداية يتم الدخول إلى موقع برنامج حساب المواطن “اضغط هنا“.

– تسجيل الدخول إلى الموقع الالكتروني لحساب المواطن من قبل رب الأسرة، من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور بشكل صحيح.

– الضغط على خانة تفاصيل الطلب لاختيار بيانات التابعين.

– تسجيل كافة البيانات المطلوبة والتي تشمل صلة القرابة وتاريخ الميلاد وغيرها.

– يتم تأكيد الطلب ثم يتم الضغط على الحفظ لإرسال الطلب.

شروط أهلية حساب المواطن

تتمثل شروط أهلية حساب المواطن أو الشروط العامة للبرنامج إلى 3 شروط يجب أن تستوفي في المقدم سواء رجل أو أنثى، كما يلي:

– يجب أن يكون المستفيد سعودي الجنسية، ويستثنى من هذا الشرط حاملي بطاقات التنقل.

– الإقامة داخل جدول المملكة، وألا يكون سجينًا أو في أحد مراكز الإيواء الحكومية.

– توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.