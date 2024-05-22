نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب٠٠ عصام صاصا التريند السادس على "يوتيوب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر مؤدي أغاني المهرجانات عصام صاصا، قائمة المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا عبر موقع يوتيوب، بعد طرحه لأغنية "اللي فات أنسوه "٠

احتلت الأغنية المركز السادس على موقع يوتيوبـ، وتخطت الأغنية المليون مشاهدة ٠

تطورات الصلح بين عصام صاصا وأسرة الضحية

كشف علي فايز محامي ضحية عصام صاصا، عن أخر تطورات القضية، موضحا أن أسرة الضحية طالبوا الدية الشرعية وهي 100 جمل أو 200 من البقر أو ألف درهم من الذهب أو ما يعادلها من العملة المحلية وهي 10 مليون جنيه.

وقال «فايز» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة «الحدث اليوم» إن عصام صاصا تواصل معه وعبر عن حزنه الشديد وتضامنه مع أسرة الضحية.

وأوضح محامي ضحية عصام صاصا، أن هناك بعض الأشخاص يتواصلون بشكل مباشر وغير مباشر للتدخل لقبول الصلح مع مطرب المهرجانات عصام صاصا.

وكشف تقرير الطب الشرعي الخاص بمؤدي المهرجانات عصام صاصا، ثبوت تعاطيه المواد المخدرة، بعد أخذ عينه منه

وثبت بتقرير الطب الشرعي الخاص بعصام صاصا، ظهور آثار لمخدر الحشيش، وأيضا الترامادول، وأيضا مشتقات الميثامفيتامين.

ووفقا لذلك فقد يواجه عصام صاصا اتهامات جديدة في واقعة دهس عامل، بعد أن وجهت له النيابة العامة تهمة القتل الخطأ فقد يواجه أيضا تهمة قيادة مركبة تحت تأثير المخدر وأيضا تهمة تعاطي المواد المخدرة والتي يحاكم عليها أمام محكمة الجنايات.

وكان قد غادر مطرب المهرجانات عصام صاصا قسم شرطة الطالبية، عقب انتهائه من إجراءات إخلاء سبيله وسداد 30 ألف جنيه الكفالة المالية التي قدرتها النيابة العامة، أمس الاثنين، وذلك عقب وصوله من مصلحة الطب الشرعى، لإجراء تحليل المخدرات وبيان تعاطيه مواد مخدرة أو مسكرة وقت وقوع الحادث، الذي تسبب في قتل أربعينى عن طريق الخطأ.