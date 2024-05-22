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لن تصدق ماذا يفعلون !..طبيب سعودي يحذر من استخدام المواطنين أجسامهم لهذا الغرض لإصلاح سيارتهم العاطله

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الرياض - محمد الاطلسي - علق استشاري القلب، الدكتور خالد النمر، على مقطع فيديو متداول لمواطن يقوم بعمل توصيل كهربائي لسيارة عطلانة باستخدام جسمه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وقال النمر، خلال حديثه لـ الإخبارية: "جسم الإنسان ليس موصل كهربائي ولا تستخدمونه في نقل الكهرباء، هذه ليست شجاعة أو رجولة ولا يجب أن تضع نفسك في موضع خطر".

 

وأضاف: "السيارات الصغيرة قوة البطارية خاصتها 12 فولت، لكن في سيارات أكبر وبطاريتها أقوى، وقد تخترق جسم الإنسان وتوقف القلب نهائيا".

 

وتابع: "القلب حساس جدا للكهرباء، 10 فولت كافية لوقف القلب بدون وجود الجلد، فهو له قدرة محدودة على منع الانتقال، إذا تعرضت لأكثر من 40 فولت، لن يساعدك الجلد وسيتوقف قلبك".

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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