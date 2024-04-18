رانبير كابور أبرز المرشحين لبطولة فيلم Khalnayak 2

القاهرة - محمد ابراهيم - منافسة قوية بين نجوم الصف الأول الشباب في بوليوود على الفوز بدور سينمائي جديد مميز في بطولة فيلم بعنوان Khalnayak 2.

ووفق موقع انديا توداي، الفيلم مرشح لتجسيد دور البطولة به للآن رانبير كابور ورانفير سينغ وياش والو ارجون وغيرهم من الفنانين بوليوود الشباب.

ويستعد النجم الكبير رانبير كابور لبدء تصوير مشاهد فيلمه الجديد Ramayana الذي يجسد به واحدة من الشخصيات الخرافية في تاريخ الهند.

ووفق إنديا توداي، سيحرص كابور على أن يجسد الشخصية بمكياج حقيقي، دون الاستعانة بأي من أساليب المؤثرات البصرية CGI.

كشف النجم رانبير كابور عن أحدث المستجدات بالنسبة للجزء الثاني من فيلم الناجح Brahmastra، والذي شهد مشاركته لدور البطولة مع زوجته الحالية الممثلة عاليا بهات.

وأكد على تفهم صناع الفيلم لما تعرض له الجزء الأول من انتقادات، وسيعمل على معالجتها مع المخرج آيان موكرجي.

Animal

وكان قد طرح رانبير كابور صورة ترويجية جديدة من فيلم Animal، ظهر خلالها اثناء تبادله لقبلة مع نجمة الفيلم راشميكا، تمهيدًا لطرح الفيلم للعرض قريبًا.

ويقول "إنديا توداي"، إن الصورة، هي تمهيد لطرح أول أغنية ترويجية يتم طرحها للفيلم، ستكون بعنوان Hua Main وطرحت مؤخرًا عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة على يوتيوب.

تفاصيل عن الفيلم

وتستمر التسريبات عن فيلم ANIMAL الجديد للنجم رانبير كابور في الظهور، قبل طرح الفيلم رسميًا، وكان أحدثها أن رانبير، اختار أن يخفض من قيمة أجره عن الفيلم في مقابل ان يحصل على جزء من الأرباح.

ويقول موقع انديا توداي، أن مثل هذه السياسة، سبق وأن اتبعها نجوم بوليوود، قبل طرح اعمال سينمائية يتنبأ بنجاحها بقوة.