نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا الزاهد تنشر صورة برفقة مي عمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة برفقة الفنانة مي عمر وذلك من خلال" ستوري" عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام ".

وظهرت مي عمر برفقة هنا في صورة ليلية دون أن تعلق عليها هنا

تحدثت هنا الزاهد خلال لقائها مع راديو الرابعة الإماراتي، عن فيلمها فاصل من اللحظات اللذيذة، الذي تشارك في بطولته مع هشام ماجد، وينافس في موسم أفلام عيد الفطر، كشفت كواليس فيلم ري ستارت الذي تقدمه مع تامر حسني.

وقالت هنا الزاهد: فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة ليس مقتبسًا عن أعمال أجنبية، ولكن فكرته جديدة واتخضيت أول أما جالي الورق، وأخبرت هشام ماجد أن السيناريو رائع جدًا وسألته إذا كان مأخوذ عن عمل أجنبي ولكنه أكد لي أنه تأليف مصريين هما شريف نجيب وجورج عزمي، وقررت تقديم الفيلم دون تفكير بعدما نال إعجابي.. جمعتني كيمياء بعدد من النجوم منهم تامر حسني في الأعمال الرومانسية، أحمد السعدني في الأعمال خفيفة الظل مثل سيب وأنا أسيب، أما في الأعمال الكوميدية الخالصة فأحب تعاوني مع هشام ماجد وبحب الكوميديا بتاعته.. فيلم ري ستارت ليس له علاقة بفيلمي السابق بحبك مع تامر حسني، والفيلم مش رومانسي أصلًا، وأقدم خلاله دور جديد لم أقدمه من قبل في مسيرتي.

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة يدور في إطار اجتماعي كوميدي فانتازي، حول هشام ماجد الذي يظهر بشخصية مهندس معماري اسمه صالح، يعيش حياة فقيرة مع زوجته هنا الزاهد، التي تلعب دور دُرية وهي ربة منزل وتدخل معه في خلافات، وفجأة يجد هشام وهنا عالم افتراضي يعيشان به ويصبحان أغنياء، والعمل من بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، والطفل جان رامز، مع عدد من ضيوف الشرف، منهم طه دسوقي وغادة إبراهيم، والعمل من تأليف شريف نجيب وجورج عزمي وإخراج أحمد الجندي.