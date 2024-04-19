نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أنا في البلد عضمة" لـ عمر كمال وشاكوش وبيكا تحتل المركز الثالث بيوتيوب وتتخطى 3 ملايين مشاهدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تخطت أغنية “أنا في البلد عضمة” للمطرب عمر كمال 3 ملايين مشاهدة، وذلك بعد طرحها عبر قناته الرسمية في موقع “يوتيوب” التي يشاركه غناءها المطربان حمو بيكا وحسن شاكوش ٠

واحتلت" أنا في البلد عضمة" من كلمات مصطفى الجن، وإسلام المصري، وتوزيع إسلام ساسو، التريند الثالث على يوتيوب.

وتبدأ كلماتها بهذا المقطع:

أسند بلد ولا مية بلد يا زميلي تسندني

أخوك أسد بس الحسد هو اللي رقدني

رب العباد جالي في المعاد قواني وساعدني

وعشان ضميري وراني خير وبفضله زودني

وكان عمر كمال وحسن شاكوش وحمو بيكا شوقوا الجمهور لطرح الأغنية بصور من كواليس التصوير، ظهروا فيها بسيارات تحمل لوحاتها الأحرف الأولى من أسمائهم.