نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالقرآن.. أحمد رزق وأحمد السقا يودعان صلاح السعدني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص كلًا من الفنان أحمد السقا والنجم أحمد رزق على مرافقة جثمان الفنان صلاح السعدني، وذلك بتلاوة القرآن على روحه في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، قبل نقله إلى مثواه الأخير.

صلاة الجنازة على الراحل صلاح السعدني

وشهدت صلاة الجنازة حضور عدد كبير ومن بينهم أحمد حلمي، منى زكي، أحمد السقا، أحمد رزق، أحمد فتوح، بجانب عدد أخر من الفنانين.

وفاة صلاح السعدني

ورحل عن عالمنا صباح اليوم الفنان صلاح السعدني عن عمر يناهز 81 عامًا.

وأعلن الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية الخبر ونشر عبر حسابه على موقع تبادل الصور و الفيديوهات العالمي الشهير انستجرام صورة صلاح السعدني وكتب: "البقاء لله الفنان الكبير صلاح السعدني".

نبذة عن صلاح السعدني

صلاح السعدني هو ممثل مصري ولد في 23 أكتوبر 1943 ورحل عن عالمنا في صباح اليوم.

وحاصل على شهادة بكالوريوس زراعة وهو من أصول ريفية، وبالتحديد من محافظة المنوفية، كما أنه شقيق الكاتب الصحفى الساخر محمود السعدني.

دخل المجال الفني مع زميل الدراسة الفنان عادل إمام، ومثلًا سويًا بمسرح الكلية، ثم عمل في العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفازية والمسرح، لكنه لم يلمع في السينما كما لمع في التلفاز.

من أهم وأشهر أدوراه دور العمدة سليمان غانم في مسلسل ليالي الحلمية مع يحيى الفخراني وصفية العمري.





أهم أعمال صلاح السعدني

قدم صلاح السعدني خلال مسيرته الفنية أكثر من 200 عمل فني، تنوعت بين المسرح والسينما والتلفزيون. ومن أشهر أعماله: في المسرح: مسرحية "ثورة الموتى" و"الناصر صلاح الدين ".



في السينما: أفلام "الأرض" و"مدرستي الحسناء" و"الرصاصة لا تزال في جيبي".

في التلفزيون: مسلسلات "ليالي الحلمية" و"أرابيسك" و"الحلم الجنوبي" و"الأصدقاء" و"عمارة يعقوبيان".

آخر أعمال صلاح السعدني

ويعد مسلسل القاصرات آخر أعمال الفنان صلاح السعدني، الذي طرح عام 2013، وحقق نجاحًا كبيرًا من خلاله، مع المخرج مجدي أبو عميرة، ومن تأليف سماح الحريري، ويتناول المسلسل زواج القاصرات في الصعيد، وما يترتب عليه من آثار سلبية على المستوى الاجتماعي والإنساني.

