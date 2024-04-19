آمال ماهر تستعد لانطلاق أولى حفلاتها الغنائية بعد غياب

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أحمد جودة - القاهرة - تستعد المطربة آمال ماهر بعد قليل لانطلاق أولى حفلاتها الغنائية بعد غياب لسنوات عن جمهورها.

ويتشوق الجمهور لرؤية مطربته المفضلة التي ينتظر الآن صعودها إلى المسرح لتطل عليه في ليلة مبهرة كما يقول الحضور الآن من داخل المسرح.

وكانت آمال ماهر قد شوفت جمهورها بفيديو طرحته في الساعات القليلة الماضية عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي قالت فيه: "وحشتوني جدًا".

والمقرر أن يبدأ الحفل المبهج كما وصفه الجمهور، بعد قليل، وسط حضور واسع من مختلف محافظات الجمهورية، أحد مولات القاهرة الكبرى بمنطقة التجمع الخامس.

آخر حفلات آمال ماهر

يشار إلى أن الفنانة آمال ماهر قد أحيت حفل غنائي في موسم رأس السنة الميلادي الماضي حيث احتفلت مع جمهورها في يوم 29 ديسمبر الماضي وكانت قد أحيت آمال ماهر على مسرح تياترو، في أحد مولات الشيخ زايد.

آخر أعمال آمال ماهر

يذكر أن آخر أعمال آمال ماهر كانت قد اطلقت ألبومها الأخير في شهر يونيو الماضي والذي يحمل عنوان أنا كويسة والذي لقى نجاح مبهر متصدرًا مواقع الاستماع بملايين المشاهدات.

وتعتبر هذه الحفلة الاولى بعد اطلاق الالبوم ومن المتوقع ان تغني النجمة الكبيرة بعض اعمال هذا الالبوم مباشرة في الحفل.

آمال ماهر تعود بعد غياب 3 أعوام

ويشهد ميني ألبوم أنا كويسة عودة لآمال ماهر للساحة الفنية بقوة بعد غيابها ما يقرب من 3 سنوات عن طرح الأغاني، إذ كانت أغنية اللي قادرة هي آخر أغاني آمال ماهر، وهي تتر مسلسل ليه لأ الجزء الأول بطولة الفنانة أمينة خليل، ويعد حفلها في مدينة العلمين منذ ما يقرب من ما يقرب من عام هو آخر حفلاتها.





غلق قناة آمال ماهر على اليوتيوب

يشار إلى أن قناة آمال ماهر الرسمية على يوتيوب كانت قد تم اغلاقها لمدة عامين، ثم عادت أيام في يوليو 2022 وأغلقت مرة أخرى أي أن القناة مغلقة منذ ثلاثة أعوام، وخرجت شائعات العام الماضي عن اختطاف آمال ماهر، وهو الأمر الذي نفته بظهورها في مقطع فيديو تطمئن فيه جمهورها ومن ثم أحيت حفلًا في مدينة العلمين العام الماضي.