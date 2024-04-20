سيمون تودع صلاح السعدني بهذه الطريقة

القاهرة - محمد ابراهيم -

حرصت الفنانة سيمون على نعي الفنان الراحل صلاح السعدني، حيث شاركت صورة له من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،



وأرفق بالصورة تعليقًا قالت فيه:" الغالي صلاح السعدني، الله يرحمه يارب فن وأخلاق وكان ليا شرف اللقاء في حلم الجنوبي، الدكتورة رقية".

وأضاف:" البقاء لله ربنا يصبر أحمد السعدني صديقي والأسرة يارب".

تعليقات الجمهور على منشور سيمون



وفورًا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين، اللهم اجعله من السبعين الف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب يارب العالمين، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال سيمون

والجدير بالذكر آخر أعمال سيمون مسلسل صيد العقارب، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.



أحداث مسلسل صيد العقارب



وتدور أحداث المسلسل صيد العقارب في إطار اجتماعي عائلي إلى الصراعات بين الأقارب والعائلات، وتجسد خلال الأحداث الفنانة غادة عبد الرازق دور ابنة الفنان القدير أحمد ماهر، التي تعيش صراعات مع الفنان رياض الخولي.



أبطال مسلسل صيد العقارب

وضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم، غادة عبد الرازق، رياض الخولى، سيمون، محمد علاء، أحمد ماهر، محمد نجاتى، مى القاضى، محمد على رزق، منال سلامة، عايدة فهمى، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، صفاء جلال، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، رحاب عرفة، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، وتأليف باهر دويدار إخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة فينومينا.