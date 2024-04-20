حنان مطاوع تروي موقفًا يجمعها بـ صلاح السعدني

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة حنان مطاوع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا” عن مدى علاقتها بالنجم الراحل صلاح السعدني، مؤكدة أنه كان بمثابة أب لها.

وقالت حنان مطاوع: “كان بمثابة أب بالنسبة لي من قبل ما اشتغل معاه، لأنه كان بيجمعه صداقة مع والدي كرم مطاوع الله يرحمه، وكان صديق مقرب لماما ربنا يديها العمر، ولجدتي، لأنه كان مع والدتي في المعهد وكان بيروح لهم الحلمية وجدتي كانت دايما بتحكي لي مواقف كتير بتجمعهم، الله يرحمه أنا بحبه أوي وتجمعني علاقة صداقة وطيدة بأحمد ابنه، وهما عيلة راقية ومثقفة وليهم مواقف في كل حاجة، وكان رجل جميل وجاد جدًا داخل العمل ودمه خفيف جدًا في الكواليس”.

كما تحدثت حنان عن موقفًا أبكت فيه صلاح السعدني خلال تصوير أحد المشاهد قائلة: “كان معروف أنه بيحفظ بسرعة شديدة وكان في المشاهد الحساسة واللي فيها مشاعر جياشة بيقدر يسترجع اللحظات ويستدعي لحظة دموع بسهولة، وكان فيه كام مشهد جمعنا كنت ادخل عليه المكتب واعيط وكنت منهارة وهو خلال التصوير بكى بكاء شديد وفي آخر المشهد ولأني كنت عاملة دور بنته خدني في حضنه وقعدنا نعيط وبعد ما عيطنا المخرج قال استوب وفضل باصص لي وقال لي انتي يا بنت كرم تغلبيني في طاولة وكمان تخليني أعيط؟، ودي شهادة منه ولذلك أنا بحبه أوي”.

وفاة صلاح السعدني

ورحل عن عالمنا النجم القدير صلاح السعدني صباح أمس، عن عمر يناهز 81 عامًا إرثًا فنيًا كبيرًا ومسيرة فنية طويلة ما بين الدراما والسينما.