استعدادا لعرضه قريبا.. انتهاء تصوير فيلم "الهوى سلطان"

القاهرة - محمد ابراهيم - انتهى فريق عمل فيلم "الهوى سلطان" من تصويره، استعدادا لعرضه بدور العرض السينمائية في موسم الصيف، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء بشكل رومانسي كوميدي.

تفاصيل فيلم "الهوى سلطان"

فيلم "الهوى سلطان" من بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، ومن تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب، ويعد فيلم "الهوى سلطان" هو العمل السينمائي الثاني الذي يجمع أحمد داود ومنة شلبي بعد تعاونهما في فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن".

أحدث أعمال منة شلبي

ومن ناحية اخري، تنتظر الفنانة منة شلبي، طرح فيلم «فرقة الموت» بطولة الفنان أحمد عز، ضمن موسم أفلام عيد الأضحى، من بطولة أحمد عز، آسر ياسين، منة شلبي، محمود حميدة، بيومي فؤاد، عصام عمر، خالد كمال، رشدي الشامي، جيهان الشماشرجي، والعمل من تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء الديب، وتدور الأحداث في إطار اكشن مثير ويجسد أحمد عز شخصية ضابط.

آخر أعمال الفنان أحمد داود

وكان آخر أعمال الفنان أحمد داود، هو مسلسل «زينهم»، الذي حقق نجاحا كبيرًا، عقب عرضه، وتدور أحداثه حول عالم الطب الشرعي وحياة الموتى وتشريح الجثث لذلك المسلسل على درجة عالية من التشويق، وزينهم هو طبيب شرعي ومدير المشرحة ويدخلك المسلسل في أحداث الطب الشرعي وثلاجات حفظ الموتى في المستشفى كما أن المسلسل مليء بالغموض والأحداث تتصاعد بسرعة وكل حلقة مليئة بالإثارة والغموض.

اخر اعمال منة شلبي

يذكر ان اخر اعمال منة شلبي هو مشاركتها في موسم رمضان 2024 المسلسل الإذاعي "بيت أم الغلام" عبر إذاعة "إنرجي"، وايضا شاركت في مسلسل "تغيير جو" دارت احداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حول شريفة التي تعاني حياتها من العديد من الأزمات، ومنها معاناة والدتها من إدمان المهدئات والكحول، بينما يقدم إياد نصار شخصية دكتور جامعي وتجمعه علاقة مع منة شلبي، وتقدم ميرفت أمين دور خالة منة شلبي واسمها زوزو، ويشارك في بطولة مسلسل "تغيير جو" إياد نصار وأحمد مالك وميرفت أمين، والعمل تأليف منى الشيمي وإخراج مريم أبو عوف.

