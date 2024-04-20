هند صبري تخطف الأنظار فور وصولها لمهرجان أسوان

القاهرة - محمد ابراهيم - خطفت الفنانة هند صبري الأنظار منذ قليل، فور وصولها إلى ريد كاربت حفل مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الثامنة، حيث ارتدت فستان وردي، واعتمدت على المكياج الهادئ والشعر المنسدل للوراء.

بدء منذ قليل فعاليات مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة فى دورته الثامنة يقام من 20 إلى 25 أبريل، وتونس ضيفة شرف هذه الدورة، ويكرم المهرجان هذا العام، النجمة غادة عادل والنجمة الفنلندية ألما بويستي، والمخرجة هالة خليل، والدكتورة مني الصبان، والمونتيرة التونسية كاهنة عطية.

مهرجان أسوان يحتفل بالسينما الفلسطينية

ويحتفي المهرجان هذا العام بالسينما الفلسطينية حيث يعرض 6 أفلام فلسطينية تعبر عن واقع المرأة الفلسطينية وهي "أنا من فلسطين" إخراج إيمان ظواهري، و"لو أخذوه" إخراج ليالي كيلاني، و"مستقبل مقطوع" إخراج علياء أرصغلي، و"سَرد" إخراج زينة رمضان، و"خيوط من حرير" إخراج الشهيدة ولاء سعادة، و"محاولة للنجاة" إخراج بشار البلبيسي.