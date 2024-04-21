نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زنديا تكشف عن رأي سيرينا ويليامز في فيلمها الجديد Challengers في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة الشابة زنديا عن ردة فعل نجمة رياضة التنس سيرينا ويليامز، تجاه فيلمها الجديد الذي تدور أحداثه حول رياضة التنس.

ووفق ديلي ميل، قالت زنديا في تصريحات حديثة، أن سيرينا ويليامز، تفاعلت بشكل ايجابي مع الشخصية التي تجسدها زنديا بالفيلم، الذي يبرز البطولات النسائية بهذه الرياضة.

وتواصل النجمة الشابة زنديا في الحملة التروجية لفيلمها الجديد Challengers في عدد من العواصم الأوروبية.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من احدث ظهور لزنديا ضمن الحملة الترويجية للفيلم الجديد، بحضورها لعرض خاص للفيلم بمدينة ميلانو.

وبدأت النجمة الشابة زنديا، الحملة الترويجية لفيلمها الجديد Challengers الذي تدور أحداثه حول رياضة التنس، ونقلت ديلي ميل، لقطات جديدة من حضور زنديا لمنافسات التنس في مدينة مونتكارلو، للترويج للفيلم الجديد.

تبرع سخي

ذلك بعد أن تقدمت النجمة الشابة زنديا بتبرع سخي لصالح جمعية مسرح شكسبير بولاية كاليفورنيا التي شهدت بدايتها في مجال العمل الدرامي.

ووفق ديلي ميل، قدمت زنديا تبرعًا بقيمة 100 ألف دولار، لسالح المسرح الذي شهد بدايتها في العمل بالتمثيل قبل أن تحقق النجاح الكبير الذي تعيشه الآن في هوليوود.

وشهدت عاصمة المكسيك، مكسيكو سيتي، العرض الخاص الأول للفيلم الجديد Dune: Part Two، الذي يطرح كجزء ثاني ضمن سلسلة أفلام dune.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص الذي أقيم للفيلم الجديد، بحضور نجومه من الفنانين الشباب، ومنهم فلورنس بيو وأستون باتلر.

الفيلم يجسد به أدوار البطولة الرئيسية، تيموثي شالمي، وزنديا، وديف باتيستا وجيسون موموا.

"وانكا"

وضمن مشروعاته الجديدة، من المقرر أن يؤدي تيموثي شالمي بنفسه الفقرات الغنائية ضمن مشاهد السيرة الذاتية في الفيلم الجديد الذي سيجسد به شخصية المغني الراحل بوب ديلان.

وذلك حسب ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، مشيرة لأن شالمي سيقوم بالتدريب على الغناء الفترة المقبلة، ليؤدي بنفسه اغنيات ديلان ضمن احداث الفيلم، دون الحاجة للجوء لتركيب صوت ديلان على مشاهد الفيلم.

وحتى الآن لم يتم الكشف العنوان الرسمي للفيلم الجديد، الذي سيقدم به شالمي شخصية ديلان للجمهور، غير إنه قد تم اختيار المخرج جيمس مانجولد لمهمة الإخراج.