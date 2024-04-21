نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل أسعار تذاكر حفل تامر عاشور ومحمود العسيلي المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النجم تامر عاشور المطرب محمود العسيلي لإحياء حفل غنائي، وذلك يوم 10 مايو المقبل، وذلك داخل إحدى الحدائق الكبرى بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، ومن المتوقع أن يقدم الثنائي باقة من أروع الأغاني.

تفاصيل الحفل أسعار تذاكر الحفل

وتم طرح تذاكر الحفل وجاءت أسعارها كالتالي:الفئة الأولى بملبغ 20 ألف جنيهًا وهي عبارة عن طاولة تسمح بدخول 10 أفراد، الفئة الثانية يبلغ سعرها 2000 جنيهًا للفرد الواحد، والفئة الثالثة والأخيرة بمبلغ 400 جنيهًا.

ما هى تعليمات وشروط الحفل؟





ووضعت الجهة المنظمة للحفل عدة شروط منها إنه لا يوجد استبدال أو استرجاع للتذاكر، ومسموح بدخول الأطفال بدءً من 8 سنوات ويجب توافر تذكره كاملة، وفتح الأبواب للجمهور في تمام الساعة الرابعة عصرًا ويستمر الحفل حتى منتصف الليل.

آخر أعمال تامر عاشور

والجدير بالذكر آخر الفنان تامر عاشور أغنية هيجيلى موجوع، والتي تصدرت قائمة الأعلى استماعا على منصة أنغامى، حيث احتلت المرتبة الأولى بعد أسابيع قليلة من طرحها، والأغنية من كلمات عليم وألحان عمرو الشاذلي ومن توزيع عمرو الخضري ومهندس الصوت صقر.

جاءت كلمات أغنية هيجيلي موجوع تامر عاشور على النحو التالي:

هيجيلي موجوع دموعه ف عينه تعبان

هيجيلي موجوع دموعه ف عينه تعبان ‎هديله أسبوع

هيجي بعديها ندمان ‎هيجيلي ويشوف ساعتها أنا ناوي

على إيه ‎هيجيلي بالخوف باين ف كلامه وعينيه ‎هيشوف

هيجيلي موجوع دموعه ف عينه تعبان

هيجيلي موجوع دموعه ف عينه تعبان ‎هديله أسبوع

هيجي بعديها ندمان ‎هيجيلي ويشوف ساعتها أنا ناوي

على إيه ‎هيجيلي بالخوف باين ف كلامه وعينيه ‎هيشوف

هيجيلي موجوع دموعه ف عينه تعبان

هيجيلي موجوع دموعه ف عينه تعبان ‎هديله أسبوع

هيجي بعديها ندمان ‎هيجيلي ويشوف ساعتها انا ناوي

على إيه ‎هيجيلي بالخوف باين ف كلامه وعينيه ‎هيشوف

هيشوف وش تاني مني ياريت مايشوفوش

وش تاني مني ياريت مايشوفوش ‎معقول لما يجي بعد أذاه

ما اوجعوش ‎ده أنا ناوي لو فاق ماسيبش كلام ماقولهوش

‎هيغيب يروح فين فيه مين ناس راحو وماجوش ‎

مسكين وغلبان قالولي بعديك خلاص ضاع

بوداع‎اة ياعيني عشمان قولوله خلصانة.

وهيجي ويروح لكن ع الفاضي ومافيش

ومفيش ‎الصورة بوضوح بقت بيموت وأنا بعيش

هيشوف وش تاني مني ياريت مايشوفوش

وش تاني مني ياريت مايشوفوش ‎معقول لما يجي بعد أذاه

ما اوجعوش ‎ده أنا ناوي لو فاق ماسيبش كلام ماقولهوش

‎هيغيب يروح فين فيه مين ناس راحو وماجوش