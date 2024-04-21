الأربعاء المقبل..تكريم اسم أشرف عبد الغفور بالقومي للمسرح (تفاصيل)

القاهرة - محمد ابراهيم - أتخذ المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي خطوة تكريم وتأبين اسم الراحل أشرف عبد الغفور، وذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال.



تفاصيل الحفل

يشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني، ويتم عرض فيلم وثائقي عن مسيرة أشرف عبد الغفور وذلك في السابعة مساء الأربعاء المقبل ٢٤ أبريل ٢٠٢٤م، بالمسرح القومي.



تفاصيل وفاة أشرف عبد الغفور





وكان، قد ورد بلاغ لأجهزة الأمن بوقوع حادث بطريق "القاهرة- الإسكندرية" الصحراوي، وبالإنتقال إلى مكان الحادث والفحص تبين وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته، وحضرت سيارتي إسعاف ونقلتهما إلى المستشفى جراء الحادث.

كما تلقت النيابة العامة إخطارًا بالواقعة وطلبت تحريات الشرطة والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابة.



آخر أعمال أشرف عبدالغفور قبل وفاته

وكان آخر ظهور للفنان الراحل أشرف عبد الغفور على الشاشة هو مسلسل" رشيد "،الذي عرض في موسم دراما رمضان 2023، وهو مكون من15 حلقة.





تفاصيل مسلسل رشيد

يتكون مسلسل "رشيد" من 15 حلقة، ويشارك في بطولته بجانب ريهام عبدالغفور، كوكبة من أبرز نجوم التمثيل بمصر مثل: محمد ممدوح،وسيد رجب، وصلاح عبدالله، وخالد كمال، وهالة صدقي، وتامر نبيل، وحسن مالك، ومحسن منصور، والمسلسل من إخراج مي ممدوح،وتأليف وسام صبري

قصة رشيد

تدور قصة مسلسل رمضان الجديد "رشيد" حول تعرض ممدوح لحادث يقلب حياته رأسًا على عقب، حيث يتعرض للخيانة من أقرب أصدقائه وتزداد الأحداث تعقيدًا بعد اتهامه في قضية قتل، ليجد نفسه في موقف بالغ الصعوبة.