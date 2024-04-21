نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جو مانجانيلو منتجًا لمشروع فني جديد عن الزومبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النجم الكبير جو مانجانيلو للعودة للأعمال الفنية الكبيرة، بتحضيره لمشورع فني يشارك في إنتاجه، ويجسد به دور البطولة.

ووفق ديد لاين، المشروع الفني الجديد سيطرح بعنوان Mountain Man، وتدور أحداثه حول نهاية العالم وغزو الزومبي.

وممن يخوضون تجربة الإنتاج حديثًا من نجوم هوليوود، يشارك النجم الكبير كيانو ريفز في مشروع سينمائي جديد، سيكون فيلم وثائقي يروي قصة حقيقية عن أحد أبطال رياضة الكيك بوكس.

ووفق ديد لاين، الفيلم الوثائقي الجديد، سيطرح بعنوان The Jet، وسيكون كيانو ريفز واحدًا من المنتجين للفيلم.

يواصل النجم كيانو ريفز تصوير مشاهد فيلمه الجديد للمخرج عزيز انصاري، هذا الفيلم الذي يعود من خلاله كيانو للأعمال السينمائية الكوميدية من جديد.

واللقطات الجديدة التي نشرت لكيانو ريفز، كان من موقع تصوير مشاهد الفيلم في مدينة هوليوود، ويطرح بعنوان Good Fortune.

تفاصيل عن الفيلم

والجزء الرابع من سلسلة جون ويك، تضم في بطولتها مجموعة مميزة من الفنانين، من ضمنهم دوني ين، الذي يجسد شخصية باسم "كين".

وفنان الحركة الشهيرة "سكوت أدكنز"، الشهيرة بتجسيد شخصية جون بويكا في أفلام سابقة، ويجسد في هذا الفيلم شخصية باسم كيلا.

انضم حديثًا للسلسلة، بيل سكارسجارد مجسدًا شخصية "ماركيس دي جرامونت"، وآسيا كيت ديلون، ويعود لدوره من الأجزاء السابقة الممثل القدير إيان ماكشين، الجزء الرابع من سلسلة جون ويك، من إخراج تشاد ستاهيلسكي.

تعليقات وآراء لأبطال العمل

ومنذ الاحتفال بالعرض الخاص لفيلم جون ويك، علق عدد من أبطال العمل حول رايهم في التجربة، كان منهم "سكوت أدكينز"، الذي كتب على صفحته الرسمية على فيسبوك معبرا فخره بالمشاركة في هذا الفيلم، بوصفه أحد أفضل أفلام الحركة التي صنعت على الإطلاق.