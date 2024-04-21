غدًا.. حواديت صلاح جاهين في بهجة الروح بأوبرا دمنهور

القاهرة - محمد ابراهيم - استمرارًا لفعاليات الثقافة المصرية الهادفة إلى تنمية وتطوير الوجدان الجمعى تعقد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد ضمن نشاطها الثقافي والفكرى أمسية بعنوان "حواديت صلاح جاهين" إعداد وتقديم محمد بهجت.

صلاح جاهين

أمسيات بهجة الروح

تأتي ضمن سلسلة أمسيات بهجة الروح ويتخللها فقرة فنية لكورال مركز تنمية المواهب بأوبرا الاسكندرية بقيادة المايسترو الدكتور محمد حسنى وذلك فى السابعة مساء غد الإثنين 22 أبريل الجاري بمسرح أوبرا دمنهور.

طلاب مركز تنمية المواهب بأوبرا الاسكندرية ودمنهور

يذكر أن دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد الاحتفالات بعيد الأم، طلاب مركز تنمية المواهب بأوبرا الاسكندرية ودمنهور تحت إشراف الدكتورة هدى حسني فصل كورال الأطفال بقيادة ومصاحبة على البيانو الدكتور محمد حسني وبمشاركة فصل باليه تصميم وتدريب إبراهيم خالد بمسرح أوبرا دمنهور، كما شارك فصل باليه تدريب وإخراج الدكتور امير تادرس بعرض كسارة البندق فى حفل بمسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية ".

وتضمن البرنامج مختارات متنوعة من الأعمال الشهيرة التى كتبت لتحتفى بالأسرة إلى جانب عدد من المؤلفات الخاصة بالأطفال وغيرها منها:" ماما يا حلوة، أنا عندي بغبغان، الدنيا ربيع، القلب يعشق كل جميل، كان في فراشة، احن قلب، رمضان جانا، اسلمي يامصر".