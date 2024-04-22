نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هكذا نصحت مي كساب الجيل الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت الفنانة مي كساب عبر حسابها على موقع X، رسالة للجيل الجديد من الشباب لتعرفهم بنفسها أنها في الأصل مطربة واتجهت للتمثيل، كتبت: "إلي الجيل الجديد أقسم بالله أنا في الأصل مطربة وعندى 4 ألبومات ومجموعة كبيرة من السينجلات يمكن قصرت يمكن الظروف مخدمتنيش يمكن ملقتش إللى يدعم موهبتي حب كبير ليكم قناتى على اليوتيوب موجودة وبوعدكم بأغاني جديدة تنول رضاكم، المطربة اللي مثلت".

أحدث أعمال مي كساب

ومن ناحية اخري، شاركت مي كساب في رمضان 2024 بمسلسل "العتاولة" من بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، صلاح عبدالله، مي كساب، ميمي جمال، فريدة سيف النصر وآخرين. تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سيدرز آرت برودكشين.

كما ظهرت مي كساب ضيف شرف في الحلقتين الأخيرتين من مسلسل "أشغال شقة" من بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين، سلوى محمد علي، مصطفى غريب، وآخرين ومن تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب، ايضا قدمت المسلسل الإذاعي "جريمة نص النيل" مع أحمد العوضي خلال شهر رمضان 2024 عبر إذاعة الراديو 9090.



آخر أعمال مي كساب

والجدير بالذكر ان آخر أغنية لمي كساب بعنوان "بيقولوا قوية"، وطرحتها في فبراير الماضي، من كلمات الشاعر طارق علي، ووألحان الملحن وتوزيع الموزع الموسيقي إسلام رفعت.

كلمات أغنية "بيقولوا قوية"

بيقولوا قوية وقادرة

أعيش في الدنيا وأحارب

بيقولوا يا بختي واجهت

ظروف قوتني تجارب

بس الصورة الحقيقية

اللي محدش بيشوفها

إن أنا غرقانة في بحر كبير

مافيهوش ولا قارب

اللي أنتوا بتحكوا عليها

خلاص الهم كسرها

وحياتها بقت واصلة

لدرجة ممكن تخسرها

وكن الحزن في وسط

الناس نشن واختارها

أيوة أنا من برة يبان

وكإني قوية عنيدة

بس أنا من جوه حقيقتي

إن أنا مهزومة وحيدة

والواحدة ساعات بتخبي

حاجات عشان منظرها

بيغر الشكل ساعات

بس المرايات مكسورة

والناس بتشوف من برة

يدوب جزء من الصورة

ده كتير الواحدة بتبقى

من جوه الحزن قاتلها

والناس تسألها ترد

تقول عايشة ومستورة

اللي أنتوا بتحكوا عليها

خلاص الهم كسرها

وحياتها بقت واصلة

لدرجة ممكن تخسرها

وكن الحزن في وسط

الناس نشن واختارها

أيوة أنا من برة يبان

وكإني قوية عنيدة

بس أنا من جوه حقيقتي

إن أنا مهزومة وحيدة

والواحدة ساعات بتخبي

حاجات عشان منظرها