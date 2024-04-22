نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرجون كابور يحتفل بمرور 10 سنوات على طرح 2 States في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك النجم الشاب أرجون كابور احتفاله بمرور 10 سنوات على طرح فيلمه الناجح 2 States مع متابعيه على منصات التواصل.

ووفق إنديا توداي، وجه أرجون عبارات شكر وتقدير لفريق عمل الفيلم الذي أسهم في تعزيز نجوميته في هوليوود، بمشاركة عليا بهات في دور البطولة.

وكانت قد طرحت الصورة الترويجية الأولى للنجم الشاب أرجون كابور، من مشاركته المنتظرة في الجزء الجديد من فيلم Singham Again.

وسيكون الممثل الهندي الشاب "أرجون كابور" المجسد لشخصية الشر في الجزء الجديد المنتظر من فيلم Singham Again حسب شائعات تتردد حول طاقم تمثيل الجزء الجديد من الفيلم.

ووفق موقع إنديا توداي، يدرس المخرج روهيت شيتي، ضم أرجون كابور لطاقم العمل في شخصية الشر، في الفيلم الذي يجسد بطولته النجم أجاي ديفجان، والممثلة ديبيكا بادوكون في دور البطولة النسائي.

أعمال قادمة

وضمن أحدث اخبار النجم اجاي ديفجان، أن تحدد موعد طرح الفيلم الجديد للنجم الهندي أجاي ديفجان، الذي يتعاون خلاله ديفجان مع المخرج روهيت شيتي، والذي سيشهد التعاون رقم 11 بين الثنائي ديفجات وشيتي.

وبحسب موقع إنديا توداي، تحدد رسميًا موعد طرح الفيلم للعرض خلال عام 2024 الجاري، وهو الفيلم الذي سيطرح بعنوان Singham Again.

ذلك مع تحديد موعد انطلاق تصوير الفيلم الجديد في شهر يوليو من عام 2023 الماضي، على أن يتحدد اسماء الفنانين من أبطال العمل لاحقًا.

جديد بوليوود

وضمن أحدث اخبار سينما بوليوود، طرح الإعلان التشويقي الأول للفيلم الهندي الجديد Bheed، الذي يعتبر أحدث فيلم هندي لنجم بوليوود "راجكومار راو".

ونقل موقع "إنديا توداي"، الإعلان التشويقي الأول للفيلم، الذي يسرد ما عاشته الهند خلال فترة توقف الحياة بسبب فيروس كورونا.