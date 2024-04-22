نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاء عامر: لو الزوج خان زوجته تبقى الست السبب لأن ده إختياراها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الفنانة وفاء عامر، أن تصريحها المثير للجدل حول خيانة الزوج للزوجة سيكون السبب من الزوجة نفسها، مستمرة فيه حتى الأن ومقتنعه بما ذكرته في ذلك الشأن.

وتابعت وفاء عامر خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل، عبر فضائية "صدى البلد 2"، "لسه لحد دلوقتي عند كلامي في التصريح ده، الست السبب في حاجات كتير، أنا اللي أخترت الراجل فعليا أحافظ عليه فلو أختياري كان غلط يبقى أنا اللي أخترت غلط والسبب مني".

وأستكملت "عامر": "لازم يبقى بيني وبين الزوج والزوجة مبدأ الأخد والعطا اللي ميخليش زوجي يخوني مبقاش كاتمه على نفسي ومش عارف يقابل أصحابه ومهملة في شؤن بيتي، كل واحد عليه حاجات منبقاش مضايقين بعض.. كوني صاحبه لزوجك علشان يكون صديق وفي وكوني له أم يكون ليكي أب.. أرجو محدش يزعل مني ولو واحده زعلانه من زوجها أنا موجودة أصالحهم على بعض".





مواعيد برنامج تفاصيل

يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 10 مساءً، والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد.

آخر أعمال وفاء عامر

يذكر أن آخر أعمال وفاء عامر كان مسلسل حق عرب ويجمع مسلسل حق عرب كوكبة كبيرة من نجوم الفن، بجانب بطل العمل الفنان أحمد العوضي، ويشارك في العمل كل من: وليد فواز، رياض الخولي، أحمد صيام، أحمد ماهر، دنيا المصري، محمد علاء، كارولين عزمي، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، ويعرض في رمضان 2024، وهو يتكون من 30 حلقة

كما شاركت في مسلسل جودر الذي تم عرضه في رمضان الماضي، حيث ظهرت في دور فاطمة التي جسدت دور والدة جودر.

ومسلسل ألف ليلة وليلة (جودر) من بطولة الفنان ياسر جلال ونور اللبنانية وفاء عامر، آيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادي مهنى، تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

