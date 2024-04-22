نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف علي إسم فيلم أكرم حسني وأحمد أمين الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل أكرم حسني وأحمد أمين في الفترة الحالية التحضير لفيلم جديد، بداية تصويره خلال الأسابيع القادمة، "جنان في اليابان" هو إسم فيلم أكرم وأمين الجديد، وسيكون من إخراج إسلام خيري، والعمل ستدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي.

أحدث أعمال أكرم حسني

ومن ناحية اخري، شارك أكرم في سباق رمضان 2024 بمسلسل بابا جه، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي وشارك في العمل كل من نسرين أمين، أوتاكا، سماء إبراهيم، محمود البزاوي، فريال يوسف وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم أحمد أمين، كريم فهمي، ظهر أكرم أيضًا كضيف شرف في الجزء الثامن مسلسل الكبير أوي، بطولة أحمد مكي، إخراج أحمد الجندي وشارك فيه كل من محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، رحمة أحمد، مصطفى غريب، حاتم صلاح، وعبدالرحمن حسن، مع عدد من ضيوف الشرف منهم أمينة خليل ومحمد ثروت.

اخر اعمال أكرم حسني

وايضا كان فيلم العميل صفر هو اخر اعمال أكرم حسني، من تأليف محمد سامي وإخراج كريم العدل، وشارك فيه كل من أسماء أبواليزيد، بيومي فؤاد، أوتاكا، مصطفى غريب، فاطمة النبوي، وكان آخر أعمال أكرم حسنى مسلسل "مكتوب عليا"، بطولة عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهلا رشدى، هنا زهران، أحمد عثمان، حنان حسن، مصطفى عبد السلام، عزت زين، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.

اخر اعمال أحمد أمين

وكان اخر اعمال أحمد أمين هو مشاركته في رمضان الماضي 2023، بمسلسل الصفارة، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي فانتازي وشارك في بطولته بجانبه كل من طه دسوقي، حاتم صلاح، إنعام سالوسة، محمود البزاوي، ومن تأليف أحمد أمين وورشة كتابة مكونة من سارة هجرس وشريف عبدالفتاح وعبدالرحمن جاويش، وإخراج علاء إسماعيل. كما تعاقد أمين مؤخرًا على بطولة فيلم جديد بعنوان سوبر زيرو، والذي يجمعه مع هشام ماجد وتأليف محمود عزت وإخراج عمرو صلاح، ومن إنتاج شركة سينرجي.