نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موهوب بجد..تامر حسني يُشيد بموهبة نجل ماجد المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرص تامر حسني على تقديم فرصة ذهيبة لظهور نجل الفنان ماجد المصري معه من خلال مهرجان تامر حسني للمدارس، حيث ظهر معه على المسرح وسحر الجمهور بصوته.



ووجه ماجد المصري الشكر لتامر حسني على هذه الفرصة الكبيرة ليرد عليه حسني من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام معلقًا:"الفرصة دي هو يستاهلها علشان موهوب بجد وأخلاقه عالية ده غير أنه ابن الغالي أوي أوي ".

فكرة مهرجان تامر حسني للمدارس

حرص الفنان تامر حسني على ابتكار فكرة جديدة لخريجين المدارس وهى تجميعهم كل عام بما في ذلك 50 مدرسة لعمل مهرجان كبير نظرًا لارتفاع سعر تكلفة حفلاته، وبالفعل قدم حسني هذه الفكرة لأول مرة بمصر وحمل المهرجان عنوان “مهرجان تامر حسني للمدارس، وفي السطور التالية يرصد” دوت الخليج الفني" أبرز تلك اللقطات.

تامر حسني وري ستارت

ويواصل تامر حسني خلال هذه الفترة وضع حاليا اللمسات الأخيرة على فيلمه الجديد تمهيدًا لبدء تصويره نهاية شهر أبريل الجارى، وذلك بعد الانتهاء من التعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة، حيث انضمت هنا الزاهد، ولحقها محمد ثروت الذى تعاقد على العمل الذي يكتبه أيمن بهجت قمر، وتخرجه سارة وفيق.



آخر أعمال تامر حسني





يذكر أن أحدث أعمال تامر حسني هي أغنية "30 حياة" التي طرحها احتفالًا بعيد الحب، والأغنية من إخراج تامر حسني وكلمات تامر حسني ومؤمن راجح، ألحان مودي منير، توزيع كريم أسامة، إنتاج TH Production حسام حسني.

كلمات أغنية 30 حياة





إنتي الوحيدة اللي عارفه مفتاح قلبي فين وإنت اللي لو قربلي هم بتبعده بتحسي بيا في أي وقت بكون حزين طب ما إنت قلبي في عز زعله بتسعده 2x إنتي الحياه بالنسبه ليا واللي فيها مش عايزه أعيش لو ثواني مش هشوفك فيها خد مني عمري يارب كله وإديها وأنا لو هعيش ٣٠ حياه هفديك بيها 2x جنبِك أنا بقيت حد تاني أنا معرفوش وأنا حبيت كل حاجه أولها معاك بعلنها للعالم وإنتي بين إيديا إنك هدية ربنا يا حبيبتي ليا إنتي الحياه بالنسبه ليا واللي فيها مش عايزه أعيش لو ثواني مش هشوفك فيها خد مني عمري يارب كله وإديها وأنا لو هعيش ٣٠ حياه هفديك بيها 2x يا سر راحتي