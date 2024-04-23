إطلالة شيري عادل تحقق نجاحًا باهرًا في مهرجان مالمو

القاهرة - محمد ابراهيم -

نجحت النجمة شيري عادل من إثبات نفسها كواحدة من أبرز نجمات الساحة الفنية العربية بعد أن حققت اطلالتها الرائعة نجاحًا باهرًا في مهرجان مالمو السينمائي الدولي،

حيث شاركت جمهورها بصورة لها من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وقد أبهرت شيري الجمهور ووسائل الإعلام بأناقتها وإطلالتها المميزة على السجادة الحمراء.

ظهرت شيري عادل بفستان ساحر من تصميم أحد المصممين المشهورين، والذي أبرز جمالها وأنوثتها بشكل استثنائي.

كان الفستان طويلًا ومطرزًا بأحجار الكريستال اللامعة، ما أضفى لمسة من الفخامة على إطلالتها،واختارت شيري تسريحة شعر بسيطة وأنيقة، واكتملت إطلالتها بمجوهرات فاخرة تتناسب مع فستانها.

لقد لاحظ الحضور والمعجبون بشيري عادل أنها بدت واثقة ومتألقة بشكل لافت، حيث تمكنت من إبراز جمالها الطبيعي وأناقتها بشكل متقن. وقد لاقت إطلالتها استحسان الجمهور وحصدت إشادة واسعة من قبل النقاد ووسائل الإعلام الموجودة في المهرجان.

وتعد هذه الإطلالة نقطة تحول هامة في مسيرة شيري عادل، حيث أثبتت مرة أخرى أنها ليست فقط ممثلة موهوبة وموهوبة، ولكنها أيضًا صاحبة ذوق رفيع في اختيار ملابسها وإطلالتها.



وبهذا النجاح الكبير، تزداد شهرتها وشعبيتها وتتعزز مكانتها كواحدة من النجمات الرائدات في الساحة الفنية.

يذكر أن مهرجان مالمو السينمائي الدولي يُعد واحدًا من أبرز المحافل السينمائية العالمية، حيث يتم عرض أفلام من مختلف أنحاء العالم وتكريم نجوم السينما المتميزين. وبحضورها في هذا المهرجان، نجحت شيري عادل في الوقوف بجانب أبرز نجوم السينما العالمية وأن تتألق بأبهى حالة.



آخر أعمال شيري عادل



والجدير بالذكر آخر أعمال شيري عادل مسلسل "الحشاشين" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سارة الشامي، أحمد عبد الوهاب، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، وغيرهم من الفنانين.