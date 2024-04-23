نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الجارداية"..يجمع لأول مرة بين دنيا سمير غانم وأحمد سعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت دنيا سمير غانم مؤخرًا تصوير فيلمها الجديد الجارداية، وقد انضم أحمد سعد لأبطال الفيلم، ومن المقرر أن ينطلق أحمد سعد في تصوير مشاهده خلال الأيام القليلة القادمة.

شخصية دنيا سمير غانم في الجارداية

وتجسد دنيا سمير غانم شخصية البودي جارد الخاص بـ محمد ممدوح ضمن أحداث الفيلم، وذلك في إطار اجتماعي كوميدي، ويضم العمل محمد ثروت وبيومي فؤاد، فيما تواصل الشركة المنتجة إبرام التعاقدات مع باقي الأبطال المشاركين بالفيلم، والعمل من تأليف كريم يوسف وإخراج أحمد الجندي وإنتاج محمد أحمد السبكي.

آخر أعمال الفنانة دنيا سمير غانم

وفي سياق متصل يذكر أن آخر أعمال دنيا سمير غانم هو مسلسل جت سليمة، والذي دارت أحداثه في إطار اجتماعي فانتازي كوميدي، مكون من 15 حلقة، شارك دنيا سمير غانم في بطولة مسلسل "جت سليمة" كل من: محمد سلام، سامي مغاوري، هالة فاخر، خالد الصاوي، شيرين، محمد ثروت، غادة طلعت، مايان السيد وعدد آخر من ضيوف الشرف، وهو من تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيري، وإنتاج أحمد السبكي.

وكان فيلم “تسليم أهالي” آخر أعمال دنيا سمير غانم في السينما عام 2022 الماضي، ويشارك في بطولة الفيلم العديد من النجوم مع دنيا سمير غانم وهشام ماجد ودلال عبد العزيز ومنهم بيومي فؤاد، عمرو وهبه، محمد أوتاكا، كما يظهر في العمل عدة ضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، لوسي، عبدالله مشرف، أحمد فتحي.

آخر أعمال الفنان أحمد سعد

والجدير بالذكر آخر أعمال أحمد سعد أغنية مبروك ابن المحظوظة وهي الأغنية الدعائية لفيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد، والتي تصدرت التريند فور نزولها.

وتقول كلمات الأغنية:-

عود يعقد اللي فايت واللي بايت

واللي مرة عدى

وضحكه تخطب الجدع فينا بتخضوا خضة

ياما

سمعوني زغروطة بقى هنا

شغلوا الهزاز كدة كدة

شغلوا لنا اغاني وفرفشوا تاني يلا

يلا ناخد صورة كدة كدة

انت والسنيورة هنا هنا

وحياة الضحكاية دي تيجوا معايا

ونرقص يلا

يا ابني المحظوظة مبروك

مبروك مبروك مبروك

مبروك مبروك مبروك يا ابن المحظوظة

يا ابني المحظوظة مبروك مبروك

مبروك مبروك مبروك مبروك

مبروك يا ابن المحظوظة

سمعوني زغروطة بقى هنا

شغلوا الهزاز كدة كدة

شغلوا لنا اغاني وفرفشوا تاني يلا

يلا ناخد صورة كدة كدة

انت والسنيورة هنا هنا

وحياة الضحكاية دي تيجوا معايا

ونرقص يلا

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