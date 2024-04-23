غدًا.. رامي جمال يطرح ألبومه الجديد

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 23 أبريل 2024 11:25 صباحاً - يستعد المطرب رامي جمال، غدًا الأربعاء، لطرح ألبومه الجديد، والذي يحمل عنوان “خليني أشوفك” على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب، ليجدد نشاطه الفني بعد ألبومه الأخير “جيت متأخر”.

يضم ألبوم رامي جمال الجديد “خليني أشوفك” 15 أغنية مختلفة، ما بين الدراما والرومانسية، وهم كالآتي، خليني أشوفك، بقول وأكدب، بضيع وقت، فستانك أبيض، شاهد الله، أوقات، قلبي خام، عادي أنساك، أنت مين.

من ناحية أخرى طرح الفنان رامي جمال، أحدث أغانيه "أهي مشيت" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وقدّم رامي جمال أغنية "أهي مشيت"، على طريقة دويتو يجمعه بالمطرب فريد، وهي من كلمات جمال الخولي، توزيع زاك وألحان رامي جمال.