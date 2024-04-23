نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة أفلام عيد الأضحى 2024..أفضل الأعمال الجاري عرضها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قائمة أفلام عيد الأضحى 2024 ..أفضل الأعمال الجاري عرضها

ازدادت التساؤلات على محركات البحث جوجل عن قائمة أفلام عيد الأضحى 2024 من قبل المتابعين للنجوم لمعرفة إذا كان الفنانون المفضلون لديهم سوف يشاركون في هذا الموسم، وذلك جاء بعد النجاح الذي حققته أغلب الأعمال الدرامية الرمضانية، وكذلك أعمال عيد الفطر السينمائية، وفي هذا المقال سوف نوضح أفضل الأفلام الجاري عرضها.

قائمة أفلام عيد الأضحى 2024



كان قد تم الإعلان عن عدد من الأعمال المشاركة في قائمة أفلام عيد الأضحى 2024 من قبل القائمين عليها، وذلك كان ردًا من بعض الفنانين بعد الأسئلة التي وجهت إليهم نتيجة الغياب خلال الموسم الرمضاني الماضي، وأيضًا لم يكن هناك أي مشاركات سينمائية، ولذلك فقد أعلن البعض منهم عن مشاركتهم في العيد القادم.

أفضل أعمال عيد الأضحى



يعد من أشهر الأفلام التي ينتظرها الجمهور في الفترة القادمة هي ما يلي:

فيلم اللعب مع العيال، وهو من بطولة النجم محمد أمام، ويشاركه كلا من النجوم باسم سمرة وأسماء جلال ومصطفى غريب وبيومي فؤاد وويزو، والفيلم من إخراج شريف عرفة.



فيلم ولاد رزق 3، والذي هو من بطولة الفنان أحمد عز، ومعه النجم عمرو يوسف وكريم قاسم وآسر ياسين وباسم سمرة وسيد رجب ومحمد لطفي وأسماء جلال ويشارك في الفيلم الفنان ماجد الكدواني، وهو من إخراج طارق العريان وتأليف صلاح الجهيني.

فيلم عصابة المكس، ويترأس بطولة الفيلم النجم أحمد فهمي، ويشارك في بطولته الفنانون روبي ولبلبة وأوس أوس وحاتم صلاح، وهو من إخراج حسام سليمان.

أخيرًا فيلم فرقة الموت، وهو من بطولة كل من النجوم أحمد عز وآسر ياسين ومنة شلبي، ويشارك معهم أمينة خليل وعصام عمر وبيومي فؤاد، والفيلم إخراج أحمد علاء وتأليف صلاح الجهيني.



فيلم اهل الكهف



ولدينا فيلم “أهل الكهف” بطولة النجم الكبير خالد النبوي والفنانة غادة عادل، بالإضافة إلى نخبة من الفنانين “محمد ممدوح، ريم مصطفى، محمد فراج، محمود حميدة، أحمد عيد، فتحي عبد الوهاب، صبري فواز”.، مصطفى فهمي، عمرو عبد الجليل. أهل الكهف تأليف أيمن بهجت قمر والمخرج الكبير عمرو عرفة.