"انتظروا هند".. نيللي كريم تكشف عن شخصيتها في فيلم "السرب"

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشفت الفنانة نيللي كريم عن تفاصيل شخصيتها في فيلم "السرب" وموعد عرضه في السينمات، وذلك من خلال نشرها لإحدى البوسترات الدعائية للفيلم عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

معلقة عليه قائلة: "انتظروا هند زوجة الأمير في فيلم السرب يوم 1 مايو بجميع دور العرض في مصر، دم المصريين خط أحمر"

أبطال فيلم السرب

فيلم السرب يضم عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم: أحمد السقا وشريف منير وأحمد حاتم وآسر ياسين ومحمود عبد المغني ونيللي كريم وصبا مبارك ومحمد ممدوح وكريم فهمي وأحمد صلاح حسني ودياب ومحمد فراج وعمرو عبدالجليل وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج سينرجي فيلمز.

تفاصيل فيلم السرب

فيلم السرب عن أحداث حقيقية لأبطال القوات المسلحة المصرية، وبدأت أحداث برومو الفيلم بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الأحداث في "درنة" وسرعان ما يظهر أبطال العمل وهم يقومون بتنفيذ الأوامر بضرب عدة أماكن لمجموعات إرهابية والعودة مرة أخرى بعد تنفيذ المهمة على أكمل وجه.

في سياق آخر يذكر آن أخر أعمال الفنانة نيللي كريم الفنية هو مسلسل "فراولة" الذي تم عرضه في موسم رمضان 2024، شارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: شيماء سيف صدقى صخر أحمد فهيم وعدد كبير من الفنانين،من إخراج محمد على وإنتاج أحمد الدسوقى، وتأليف محمد سليمان عبد المالك.