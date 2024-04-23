نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إلغاء متابعة طليقها.. هنا الزاهد في صدارة "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة هنا الزاهد محرك البحث “جوجل” بعدما ألغت مؤخرًا، متابعة طليقها الفنان أحمد فهمي، بشكل مفاجئ من خلال موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وذلك بعد فترة طويلة من إعلان طلاقهما، بالرغم من أن ظل أحمد فهمي يتابع صفحة هنا الزاهد، ولم يلغ المتابعة حتى الآن.

انفصال هنا الزاهد عن أحمد فهمي

وكانت قد أعلنت الفنانة هنا الزاهد عن طلاقها من الفنان أحمد فهمي بعد 4 سنوات من الزواج، وقد أعلنت عن ذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتبت: "الحمدلله تم الإنفصال رسمي بيني وبين أحمد بعد 4 سنوات جواز، وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير".



وذلك بعد العديد من الشائعات التي طاردتهم في الفترة الأخيرة عن وجود خلافات بينهم، وحدوث الانفصال، وكان آخر ظهور لهم سويًا أثناء العرض الخاص لفيلم مستر أكس، وقد رد فهمي على هذه الشائعات ووصفها بالشائعات السخيفة التي يجب أن لا ننصت إليها.