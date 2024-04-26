نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامي صبري لـ رامي جمال بعد تصدره التريند بالسعودية : تحيا مصر يا معلم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الفنان رامي صبري على تصدر الفنان رامي جمال قائمة التريند بالسعودية بأحدث أغنيات ألبومه الجديد "خليني أشوفك" وذلك عبر خاصية القصص بصفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

حيث نشر الفنان رامي صبري صورة تصدر الفنان رامي جمال بأغنية "بيكلموني" قائمة التريند بالسعودية وعلق عليها قائلاً: "تحيا مصر يا معلم".

استوري رامي صبري

تفاصيل أغنية "بيكلموني" لـ رامي جمال

وفي سياق متصل يذكر أنه قد طرح أول أمس الأربعاء الفنان رامي جمال باقي أغنيات ألبومه الجديد "خليني أشوفك" الذي يتكون من 15 أغنية حيث أنه قد طرح أول أمس 13 أغنية لأنه قد سبق وطرح أغنيتان وهما (خليني أشوفك، بقول وأكدب).

والجدير بالذكر أن أغنية "بيكلموني" هي من كلمات مودي نبيل، ألحان فارس فهمي، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، جيتار أحمد حسين.

كلمات أغنية "بيكلموني" لـ رامي جمال

بيطمنوني

الناس عليه بيكلموني

أخباره لسه بيوصلوني

من قلبي ببعتله السلام

وبيسألوني

أيامه لسه بيوحشوني

بالغالي لما يحلفوني

انا ببقى متطمن أوام

بيصبروني

كام صورة لينا يعوضوني

عن طول غيابه عن عيوني

مبقتش متحمل حرام

وفي بالي كلام

جوايا بشيله ونفسي أحكيله ونرجع زي زمان

أنا عيشت أدعيله ولسه باقيله بجد في قلبي مكان

معرفش ظروفه ولما ها أشوفه اللهفة عليا تبان

شاهده الأيام

وسنين إخلاصي دي على أحساسي وعمره عليا ما هان

مانسيتش دقيقة بأي طريقه ونفسي أرجعله عشان

حنيت في غيابه وقلبي أهو سابه محسش أي أمان

بيأكدولي

عني أن سألهم هايقولولي

طول بعده أنا عايش بطولي

والأسم أهو عايش والسلام

وبيوعدوني

وأنا نفسي بس يريحوني

وفي مرة صوته يسمعوني

وأهم حاجه يكون تمام

آخر أعمال الفنان رامي صبري

وكان رامي صبري أصدر ألبومه الجديد “النهايات أخلاق”، من 12 أغنية، منها: “بين الحيطان”، “كل سنة”، “مبسوط يا بعد”، “بحكي عليكي”، “النجومية”، “جت سليمة”، “أمان يا قلبي”، “ليك غلاوة عندي”، “حلفتك بالليالي”، و”جامد”.

وكان النجم رامي صبري أحيا حفلًا غنائيًا احتفالًا بعيد الحب الماضي بحضور جماهيري كامل العدد وذلك بعد إطلاق ألبومه الجديد "النهايات أخلاق"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا بداية العام الجاري