نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبكة تليفزيون الحياة تتصدر ترند "X" بعد إذاعة حفل تامر حسني وأنغام في أعياد تحرير سيناء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت شبكة تليفزيون الحياة ترند منصة "X" تويتر سابقًا، بعد إذاعة حفل تامر حسني وأنغام في أعياد تحرير سيناء.

وتألقت النجمة أنغام والنجم تامر حسني خلال حفل مجلس القبائل والعائلات المصرية، في الاحتفالية بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء، تلك البقعة الغالية على أرض الوطن، بعد أن تم استردادها بتضحيات الشهداء الأبرار والجنود البواسل الذين رفعوا راية الوطن وحققوا السيادة المصرية على أراضي سيناء كاملة.

يأتي ذلك استمرارًا لنهج قناة "الحياة" في إرساء وتعزيز قوى مصر الناعمة في مختلف المحافظات، خاصة الحدودية مثل سيناء والتي سُطرت بطولات أبنائها بأحرف من نور في التاريخ، حيث تحرص القناة على نقل كبرى الاحتفالات في المناسبات الوطنية والدينية انطلاقًا من دورها الحيوي الهام.