نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توم هولاند يبشر بتطور علاقته بزنديا مستقبلا للزواج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف النجم الشاب توم هولاند في حوار جديد، عن أنه بالفعل ناقش فكرة الزواج مع حبيبته لـ 8 سنوات الآن، النجمة الشابة زنديا.

ووفق ديلي ميل، هذه التصريحات، جاءت ضمن مجموعة مختلفة من التصريحات لهولاند، أدلى بها في أحدث ظهور له.

وأكد النجم الشاب توم هولاند على التزامه باستمرار تقديمه لشخصية سبايدر مان ما دام طلب منه ذلك، ولن يمل من القيام بهذه الشخصية.

ووفق ديلي ميل، اعترف هولاند بأنه مدين لهذه الشخصية بمسيرته المهنية، وما حققه من نجاح وشهرة في عالم هوليوود حتى الآن.

وضمن حوار جديد أجراه خلال ترويجه لمسلسله الجديد مع منصة أبل tv بلص، تحدث الممثل البريطاني الشاب توم هولاند عن عودته لتجسيد شخصية سبايدر مان من جديد في اجزاء مستقبلية.

وعلى الرغم من تصريحات منتجة الفيلم بأن العمل بدأ بالفعل على كتابة "سبايدر مان 4" ضمن عالم مارفل السينمائي، خرج هولاند بتصريحات مثيرة للجدل، كشف خلالها عن شرط وضعه للعودة لتجسيد سبايدر مان من جديد.

واشترط توم هولاند أن يكون النص المكتوب مناسبا للمرحلة التي يعيشها الآن شخصية سبايدر مان التي يجسدها ضمن عالم مارفل السينمائي لعودته لتجسيد الشخصية من جديد، مع تأكيد هولاند على محبته للشخصية ورغبته في الاستمرار في تجسيدها.

الجزء الرابع

و في حوار صحفي جديد لها، أكدت منتجة سلسلة أفلام الرجل العنكبوت أمي باسكال، على أن العمل جاري حاليا على الجزء الرابع من سلسلة أفلام الرجل العنكبوت للنجم توم هولاند.

ووفق صحيفة ديلي ميل، نفست باسكال ما تردد من شائعات حول الغاء العمل على جزء رابع جديد من سلسلة أفلام الرجل العنكبوت، وأن الجزء الرابع قادم من بطولة توم هولاند وزنديا معا.

انطلاق العمل

وكان قد كشف المنتج كيفين فايجي رئيس استديوهات مارفل عن تفاصيل جديدة تتعلق بالمرحلة الخامسة من عالم مرافل السينمائي، الذي انطلق عرض اعماله خلال عام 2023 الماضي.

وبحسب صحيفة ديلي ميل، تصريحات جديدة لكيفين فايجي، كشفت عن مصير افلام مثل "سبايدر مان 4"، و Fantastic Four.