تسريبات تكشف عن تفاصيل الفيلم القادم لشاه روخ خان

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت تسريبات عن المشروع السينمائي المقبل للنجم الهندي الكبير شاه روخ خان، حيث سيجسد شخصية شبيهة بشخصية "دون" السينمائية من عالم بوليوود.

ووفق انديا توداي، الشخصية لن يجسدها شارو في فيلم من اخراج فرحان اختار، وكن في مشروع مستقل به يطرح بعنوان King من اخراج Sujoy Ghosh.

واعلن رسميا عن ترشيح افلام النجم شاه روخ خان الجديدة Jawan و Pathaan، لجوائز international stunt الدولية للسينما.

ووفق انديا توداي، ترشح الافلام المميزة لشارو لهذه الجوائز، لما قدمه من قصة مميزة ومشاهد اكشن استثنائية.

وكان النجم شاه روخ خان، ضمن أكثر الفنانين في معدلات البحث على وسائل التواصل الاجتماعي خلال عام 2023 الجاري.

ووفق انديا توداي، كانت ايضا الممثلة الشابة كيارا ادفاني، أكثر فناني بوليوود من حيث معدلات البحث عنها على محرك بحث جوجل.

ارقام قياسية

أيضا نجح فيلم Jawan الجديد للنجم شاه روخ خان، في ان يصبح الفيلم الهندي الاعلى تحقيقا للايرادات عبر تاريخ بوليوود، بعد ما حققه من اقبال جماهيري ساحق.

الفيلم الجديد، تجاوزت ايراداته، ايرادات الفيلم الجديد الذي طرح بعنوان Gadar 2 للممثل الهندي الشهير صني ديول، والذي تربع على قمة ايرادات شباك التذاكر الهندي حتى 27 من سبتمبر الماضي.

إقبال كبير

وكان قد نجح فيلم Jawan المنتظر للنجم الهندي الكبير شاه روخ خان، في التفوق على فيلم Pathaan للفنان نفسه، في معدلات الحجز المسبق للتذاكر داخل الولايات المتحدة الامريكية.

وبحسب ما ذكر موقع انديا توداي، كان هناك اقبال كبير على الحجز المسبق لتذاكر Jawan قبل عرضه رسميا في صالات العرض بالولايات المتحدة، ما يبشر بتحقيقه لإيرادات قياسية مرتقبة.