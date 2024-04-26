أشرف زكي للفجر الفني: أشرف  عبد الغفور رمزًا كبير في جميع المجالات المختلفة (خاص)

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أحمد جودة - القاهرة - أقيم مساء أول أمس حفل تكريم الفنان القدير الراحل أشرف عبد الغفور بالمسرح القومي برئاسة الفنان القدير إيهاب فهمي وحرص عدد من نجوم الفن على الحضور وعلى رأسهم الفنان القدير أشرف زكي والتقي دوت الخليج بنقيب المهن التمثيلية .

دكتور أشرف زكي ومراسلة دوت الخليج أميرة محمد

و قال زكي في تصريحات خاصة للفجر الفني أن تواجده وتواجد الفنانين في تكريم الراحل أشرف عبد الغفور بالمسرح القومي هذا شرف لهم.

مضيفًا أشرف عبد الغفور أب وأخ وفنان عظيم وغالي.

وأكد زكي أن هذا التكريم والحفل فهو أقرب تكريم للراحل فقدم العشرات من الأعمال على خشبة مسرح القومي وكان يحب المسرح القومي للغاية.

واصفًا " أشرف عبد الغفور كان إنسان قنوع للغاية والجميع يحبه لم يحزن منه شخص أو قام بالمشاجرة معاه، أشرف عبد الغفور كفنان رمز كبير للغاية وليس الفن فقط بل في جميع المجالات المختلفة سواءً كان في المسرح أو في التليفزيون أو في الإبداع، وأيضًا كان من عشاق الإذاعة المصرية وقدم مئات الأعمال في الإذاعة المصرية .

و أردف أن " أشرف عبد الغفور كان سواءً عضوًا في النقابة أو نقيبًا كان أستاذ تعلم منه أجيال مختلفة من جميع الأعمار

