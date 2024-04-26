نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بن ستلر يكشف عن أكثر فيلم سبب له خيبة أمل في مسيرته بهوليوود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف النجم بن ستلر عن الفيلم السينمائي الذي مثل له اكبر خيبة أمل في مسيرته المهنية، لما حققه من اخفاق كبير على مستوى شباك التذاكر.

ووفق ديد لاين، تحدث ستلر عن أن الجزء الثاني من Zoolander 2، كان أكثر خيبة أمل له في مسيرته، وأنه اقدم على طرح جزء ثاني من الفيلم، معتقدا ان قاعدة واسعة من الجمهور كانت تترقب ذلك.

في السياق نفسه، كان قد اعترف أحد المسئولين في شركة ستديوهات "بيكسار"، بفرض صناع فيلم Lightyear الكثير من الثقافات التي لا تحظى بشعبية بين الجمهور، كإبراز شخصيات شاذة الميول ضمن الفيلم.

ووفق صحيفة ديلي ميل، تصريحات بيتر دوكتير، سلطت الضوء على ما فرضه من احداث بعيدة عن شخصية باظ لايت يير الأصلية من أفلام قصة لعبة، تسبب في فشل الفيلم في شباك التذاكر الأمريكي.

تفاصيل عن العمل

وفيلم Lightyear، هو فيلم لبطولة فردية لشخصية "باظ يطير" الشهيرة من عالم أفلام حكاية لعبة، وطرح بطريقة الرسوم المتحركة من انتاج استديوهات بيكسار.

الفيلم، أدى بها أصوات الشخصيات الرئيسية، النجم كريس ايفانز، في شخصية بظ بيطير، وكيكي بالمر التي ادت صوت شخصية إيزي هاوثورن، وجيمس برولين الذي ادى صوت شخصية زورج.

أيضا شارك في اداء الاصوات تايكات وايتيتي مؤديا صوت مو موريسون، وبيتر سوهن الذي أدى صوت "سوكس"، وأنجوس ماكلين الذي أدى صوت "زيكلوبس"، وأوزو أدوبا التي ادت صوت أليشا هاوثورن.

إنتقادات أخرى لديزني

وكان قد وجه النجم ليام نيسون انتقادات لمشاريع ديزني بلص المشتقة من عالم star wars، التي طرحت مؤخرا عبر سلسلة من الأعمال التليفزيونية.

وبحسب ديلي ميل، هذه الانتقادات أدلى بها نيوسن خلال حضوره كضيف في برنامج Watch What Happens Live مع المذيع أندي كوهين.