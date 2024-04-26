نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيكي كوشال ينشر أول صورة له من فيلم Chhava في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك النجم الشاب فيكي كوشال مع متابعيه لقطات حصرية من فيلمه الجديد الذي جسد به شخصية اسطورية من الخرافات الهندية، ووفق انديا توداي، الفيلم يطرح بعنوان Chhava، والشخصية التي يجسدها كوشال تحمل اسم Chhatrapati Sambhaji Maharaj.

وكان قد نظم النجم فيكي كوشال حدث ضخم، كشف خلاله عن الإعلان الترويجي الرسمي لفيلمه الجديد Sam Bahadur المستوحى من أحداث حقيقية، ووفق موقع "ديد لاين"، الفيلم تم الكشف اعلانه الترويجي في حدث ضخم بمدينة مومباي بتاريخ 7 نوفمبر الماضي.

و ذلك مع تحديد يوم 1 ديسمبر، كموعد رسمي لطرحه للعرض في صالات العرض السينمائية بالهند، من اخراج ميجغان جولزار، ويجسد فيكي شخصية قائد القوات المسلحة الهندية السابق Sam Manekshaw، وتستوحى احداثه من قصة حقيقية.

منافسة مرتقبة

هذا الفيلم الجديد، قد يكون من ضمن القائمة المعلن عنها، ويتوقع أن تقدم من افلام للترشح للأوسكار من بين افلام بوليوود، ووفق موقع انديا توداي، كان من ضمن اهم الاسماء التي من المتوقع أن تترشح عن السينما الهندية لجوائز الاوسكار، كل من فيلم Balagam وفيلم The Kerala Story، وفيلم Zwigato وفيلم Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani.

Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani

وكان النجم شاه روخ خان، أول من قام بطرح الإعلان الترويجي الأول للفيلم الهندي الجديد 'Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani، الذي يشهد عودة المخرج كاران جوهار للإخراج بعد غياب طويل، ويقول موقع انديا توداي، أن كاران، الذي انشغل في السنوات الماضية بإنتاج الأعمال السينمائية فقط، سيعود كمخرج عبر فيلم جديد يطرح بعنوان Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani.

وبهذه المناسبة، كان شارو، أول من يقوم بنشر الإعلان الترويجي للفيلم عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل احتفالا بعودة كاران من جديد.