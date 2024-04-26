نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صابرين: 'طلاقي لا يهم أحد ولم أقبل أن أكون زوجة ثانية' في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

نجحت الفنانة صابرين في خطف قلوب الجماهير بأحدث ظهور لها مع الإعلامية سارة الدندراوي فى حلقة من حلقات برنامجها الشهير تفاعلكم.

وكشفت صابرين خلال الحلقة عن نجاح أخر أعمالها مسار اجباري ومشاركتها فى موسم رمضان الماضي.

وقالت:"قررت الانفصال لكوني لا أقبل بزوجة ثانية، وأخفت الخبر لفترة طويلة كونه لا يهم أحدا من الجمهور".



وأضافت:"من الممكن أن تكرر تجربة الزواج مرة أخرى".

وعبرت الفنانة صابرين، عن سعادتها بالتعاون مع الجيل الجديد من الفنانين وعلي رأسهم أحمد داش وعصام عمر من خلال مسلسلها “مسار إجباري”، المعروض خلال شهر رمضان الماضي".

وأشارت: "تابعت خلال الفترة الماضية النجاحات التي حققها كل من احمد داش وعصام عمر على الشاشة، مشيرة إلى نجاحهما من خلال إثبات أنفسهما، مؤكدة "هم شباب موهوبين ويملكون خامة "حلوة" في مجال التمثيل والأداء، ونحن في حاجة لتلك المواهب باستمرار، فدائمًا ما أقول إن "مصر ولاده" بمثل تلك المواهب".

وواصلت: “المزج بين الأجيال أمر طبيعي، فأتذكر أنني في عمر السابعة عشرة قدمت مسلسل هالة والدراويش، وشاركني في البطولة نجوم كبار مثل يوسف شعبان، وفردوس عبد الحميد، والراحلة كريمة مختار، ومحمود الجندي، فدمج الأجيال في عمل يتحدث عن الشباب أمر جيد، وفى غاية الأهمية، حتي نطرح من خلال هذا مشاكلهم على الشاشة”.



آخر أعمال صابرين

والجدير بالذكر آخر أعمال صابرين مسلسل مسار إجباري، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.



