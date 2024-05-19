انت الأن تتابع خبر عائلة فريد الأطرش تقاضي نانسي عجرم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن فيصل فؤاد الأطرش الوريث الوحيد للفنان فريد الأطرش، عزمه مقاضاة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، وطلب من ممثله القانوني الدكتور حسام لطفي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وجاء قرار فيصل الأطرش بعد تأدية النجمة اللبنانية أغنية "أنا وإنت وبس ولا حد تالتنا"، بدون موافقة جمعية المؤلفين والملحنين المصرية "ساسيرو"، أو الشركة المدنية للمؤلفين والملحنين، باعتبارهما المالكتين الوحيدتين للحقوق المالية في الأداء العلني والطبع وإعادة النشر.



وجاء في البيان: يعلن فيصل فريد الأطرش الوريث الوحيد للفنان فريد الأطرش بأن الإعلان المتاح حاليًا بصوت الفنانة نانسي عجرم باستخدام أغنية “أنا وإنت ولا حد تالتنا” يعقد المسؤولية الجنائية عن تعد على الحق الأدبي فضلُا على أنه تم دون موافقة جمعية المؤلفين والملحنين "ساسيرو" أو الشركة المصرية المدنية وناشري الموسيقي "ساسم" باعتبارهما من يملكون الحقوق المدنية في الأداء العلني والطبع الميكانيكي وإعادة النشر.

وأضاف: كلف مكتبنا بتمثيل الوريث الوحيد في دفع التعدي عن حقوق الفنان فريد الأطرش والتعاون مع "ساسيرو" و"ساسم" لتحقيق استغلال أوسع لمصنفاته بما لا يمس الحقوق الأدبية عليها، حيث إنها بطبيعتها لا تقبل التنازل عنها إلا في كل حالة على حدة بموجب عقد مكتوب .