نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسني يوجه رسالة اعتذار لـ بدرية طلبة.. والأخيرة "من غير ما تقول أنا عارفة مين تامر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت منذ يومين الفنانة بدرية طلبة بحفل زفاف نجلتها سلمى وسط حضور عدد من نجوم الوسط الفني بإحدى فنادق القاهرة.

وحرص الفنان تامر حسني على توجيه رسالة اعتذار للفنانة بدرية طلبة من خلال مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»، بسبب عدم حضوره حفل الزفاف لسفره خارج مصر، والتي استقبلته الفنانة بدربة طلبة بالترحاب والحب الشديد.

وقامت الفنانة بدرية طلبة بنشر الفيديو عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وعلّقت عليه: “عقبال أولادك من غير ما تقول أنا عارفة مين تامر اللي بيجبر بخاطر الصغير قبل الكبير، ربنا يجبر بخاطرك وتفرح بأولادك ياجدع”.

وتصدر اسم النجمة بدرية طلبة تريند محركات بحث جوجل، نظرا لظهورها في حفل زفاف ابنتها سلمى.

آخر أعمال بدرية طلبة



يذكر أن آخر أعمال النجمة بدرية طلبة فيلم " الملكة" من بطولة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبد الرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم حسن الرداد، ومحمد رضوان، وأوس أوس وتأليف هشام هلال وأحمد رمزي، واخراج سامح عبدالعزيز.



أحداث فيلم الملكة

وتدور أحداث فيلم الملكة فى إطار كوميدى اجتماعى، حول شخصية "ماجدة"، لديها نادى رياضى وتتعرض للعديد من المشكلات، وتستعين بأصدقائها والمقربين من أجل استعادة حقوقها، وتشهد الأحداث العديد من مراحل الهروب من أجل كسب المزيد من الوقت، في إطار تشويقي تصاعدى للأحداث.