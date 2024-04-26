نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد حفل زفاف ابنة بدرية طلبة.. شريهان تقدم رسالة اعتذار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت منذ يومين الفنانة بدرية طلبة بحفل زفاف نجلتها سلمى وسط حضور عدد من نجوم الوسط الفني بإحدى فنادق القاهرة.

وحرصت الفنانة شريهان على توجيه رسالة اعتذار للفنانة بدرية طلبة قامت بنشرها حيث طلبت خلال الرسالة التي أرسلتها لبدرية، الزيارة لتقديم التهاني بزفاف ابنتها: «أقسم بالله دعوتك الكريمة تشرفني ولكني مُقلة وخجولة وبيبقى صعب عليا جدا حضور أي احتفال ولكن ولو تسمحي لي إني اجي لابنتي سلمى حبيبتي ملاكي الجميل والتي لا أنسى لقاءها ولقاءك ابدًا، اسمحي لي إني أجي وأبارك لها في أي وقت وقتكم يسمح».

وتابعت شيريهان: «هكون أكتر من سعيدة وفرحانة ومتشرفة سامحيني واكتبي لي العنوان أرجوكي وحددي الوقت المناسب لأتشرف بالمباركة لكم، ألف مبروك حبيبتي بدرية واعرفي أن قلبي يحبك أكثر من جدا فأنا قابلك قلبك وإنسانيتك قبل فنك وموهبتك سامحيني».

وعلقت بدرية طُلبة على رسالة شيريهان قائلة: «مش لاقية رد غير إني أعيط من الفرحة لمجرد ردك الجميل ده، مش جديد عليكي يا ملكة القلوب، ربنا يجبر بخاطرك على قد قلبك الجميل وأخلاقك العالية شريهان يا جماعة البرنسيس القمر».

وتصدر اسم النجمة بدرية طلبة تريند محركات بحث جوجل، نظرا لظهورها في حفل زفاف ابنتها سلمى.

آخر أعمال بدرية طلبة



يذكر أن آخر أعمال النجمة بدرية طلبة فيلم " الملكة" من بطولة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبد الرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم حسن الرداد، ومحمد رضوان، وأوس أوس وتأليف هشام هلال وأحمد رمزي، واخراج سامح عبدالعزيز.



أحداث فيلم الملكة

وتدور أحداث فيلم الملكة فى إطار كوميدى اجتماعى، حول شخصية "ماجدة"، لديها نادى رياضى وتتعرض للعديد من المشكلات، وتستعين بأصدقائها والمقربين من أجل استعادة حقوقها، وتشهد الأحداث العديد من مراحل الهروب من أجل كسب المزيد من الوقت، في إطار تشويقي تصاعدى للأحداث.