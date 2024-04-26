نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيد رجب يكشف عن طريقه تحضيره لأدواره في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في حضور جماهيري كبير من أهل الإسكندرية أقام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير ماستر كلاس للفنان سيد رجب من داخل المتحف الروماني اليوناني حاورته خلالها الفنانة سلوي محمد علي في حضور محموعة من السينمائين والفنانين ضيوف المهرجان منهم الفنانة رانيا يوسف والفنان حمزة العيلي ورمزي العدل والمخرج هاني لاشين ومستشار وزير الثقافة الدكتور خالد عبدالجليل والمنتج محمدو العدل والمخرجة الفلسطينية نجوي نجار والمخرج صفي الدين محمود والمخرج العماني حميد بن سعيد العامري.

كشف الفنان سيد رجب خلال حديثه في الـ«ماستر كلاس»، الذي أدارته الفنانة سلوى محمد علي، إنه يذاكر أي شخصية يجسدها، ويتعرف على أبعادها الدرامية، بحيث يقترب منها أو يبعد عنها وقتما يشاء.

وتابع: “أسمع بعض الممثلين يقولون إنهم يتقمصون أدوارهم، وهي طرق ومدارس، ولكني من الممكن أن أجسد مشهدًا دراميًا مليئًا بالشجن، وبمجرد انتهائه منه يخرج ليداعب زملائه ويعود لشخصيته كسيد رجب”.

يذكر أن إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير تتكون من محمد محمود رئيسًا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية، برعاية وزارة الثقافة، وزارة التضامن الإجتماعي، الهيئة العامة لتنشيط السياحة، ريد ستار، الدكتور يوسف العميري وخليجيون في حب مصر، مؤسسة دروسوس، مؤسسة اكت، أفلام مصر العالمية محافظة الإسكندرية، ونقابة المهن السينمائية.