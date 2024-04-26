نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجوم الفن في حفل افتتاح مطعم مصطفى قمر الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

افتتح النجم مصطفي قمر فرع جديد لسلسة مطاعمه.

وقد حرص علي حضور حفل الإفتتاح العديد من نجوم الفن والغناء أبرزهم هشام عباس وحميد الشاعرى وعلى الحجار الذين شاركوه بالغناء، كما حضر كل من الفنانة بسمة والمخرج على ادريس وزوجته السيناريست زينب عزيز وعادل حسنى وهيثم نبيل وحسن دنيا .



وكان الإفتتاح من أجمل السهرات التي ضمت نجوم الفن والمجتمع والمشاهير من بينهم زوجة الفنان مصطفى قمر وشقيقه حمادة قمر ومدير أعماله علي رشاد.



وقدم قمر من خلال الإفتتاح فقرة غنائية لعدد من أغانيه الشهيرة والتي نالت إعجاب الحضور، كما شاركه الغناء المطرب هشام عباس وحميد الشاعرى وعلى الحجار، بجانب حرص محبيه وأصدقائه على التقاط بعض الصور معه، وقد إستمر هذا الحفل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.