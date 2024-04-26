نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة معتصم النهار يستفتي جمهوره في مسلسه الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج الفنان معتصم النهار لمسلسله الجديد وذلك من خلال استفتاء جمهور بصورة من مسلسله الجديد لعبة حب قام بنشرها، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وعلق “النهار” على الصورة قائلا ً: "شو الحل برأيكن مع سما وسيرين"،مما أثار تفاعل وإعجاب عدد كبير من الجمهور معه.

لمحة عن النجم معتصم النهار



ولد النجم السوري معتصم النهار في اليوم السادس من شهر ديسمبر في عام ١٩٨٤، في مدينة الرياض بالسعودية ثم عاد مع أسرته إلى سوريا.

لم يكن معتصم النهار، يحلم بالعمل في مجال التمثيل، بل كان يتمنى أن يصير محاميًا مشهورًا، وبالفعل التحق بكلية الحقوق، ولكنه تعرف على مجموعة من الأصدقاء بالمعهد العالي للفنون المسرحية، فانجذب لمجال التمثيل، وعلى الرغم من التحاقه بالمعهد العالي للفنون المسرحية إلا أنه استكمل دراسته بكلية الحقوق.

الفنان معتصم النهار وبداياته الفنية



بدأ مشواره الفني في عام ٢٠٠٧ عندما شارك في مسلسل “خالد بن الوليد”، وحقق نجاحًا ملحوظًا في الدور الذي قدمه، وفي عام ٢٠١٦ كاد معتصم النهار أن يفقد حياته، عندما سقط ما يقرب من ١٥ قذيفة على دمشق، وأدى القصف إلى احتراق منزله وسيارته وإصابته بشظايا متفرقة في جسده، نقل على إثرها إلى المستشفى.

أخر أعمال النجم معتصم النهار والنجوم المشاركين فيه

يذكر أن آخر أعمال معتصم النهار مسلسل صالون زهرة ويحكي المسلسل قصص النساء في صالون زهرة لتبادل همومهن ومشاكلهن، كما يحكي فيه قصصًا معاصرة للنساء وعلاقتهن بالرجل والأصدقاء وتدير الصالون امرأة اسمها «زهرة» والتي تقوم بهذه الشخصية الممثلة «نادين نجيم». يشارك في بطولة مسلسل «صالون زهرة 2»العديد من النجوم وأبرزهم معتصم النهار، طوني عيسى، كارول عبود، نقولا دانيال، فادي ابي سمرا، زينة مكي، نهلة داوود، مجدي مشموشي، نوال كامل، جنيد زين الدين، أنجو ريحان، حسين مقدم، رشا بلال،لين غرة.

مسلسل صالون زهرة الجزء الثاني ونوعه



مسلسل «صالون زهرة 2» مسلسل درامي كوميدي، من تأليف كلوديا مرشليان، وإخراج جو بو عيد، وصرح المنتج «صادق الصباح» أن عرض المسلسل يكون على منصة شاهد VIP.



أحداث مسلسل صالون زهرة الجزء الأول



يذكر أن في الجزء الأول من المسلسل كان يوجد قصة حب بين (زهرة) صاحبة الصالون في الحي الشعبي والشاب (أنس) الذي قام بدوره الفنان «معتصم النهار» مما يجعل الجمهور الآن لإكمال قصة الحب