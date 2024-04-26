نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. عرض الفيلم الهندي Chehre بسينما الهناجر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن برنامج جمعية الفيلم بسينما الهناجر عن عرض فيلم Chehre أو "وجوه" غدًا السبت،وهو اقتباس غير معتمد للرواية الألمانية لعام 1956 «لعبة خطرة» بقلم فريدريك دورنمات.

الفيلم انتاج عام 2021 من إخراج رومي جافري وبطولة أميتاب باتشان وعمران هاشمي وكريستال دي سوزا وريا شاكرابارتي سيدهانث كابور وآنو كابور وأليكسس أونيل وسمير سوني ودريتيمان تشاترجي وراج هوبير ياداف

الفيلم تقديم الكاتبة Shimaa Ahmed Ghoneim

آخر أعمال عمران هاشمي:

ويذكر أن حقق عمران هاشمي نجاح كبير من خلال فيلم tiger 3 الذي يعتبر آخر أعماله السينمائية، وظهر لأول مرة بشخصية الشرير والتي قرر أن يقدمها في أعمال مقابلة له بعد الإشادة الكبيرة من الجمهور الهندي.

كما ينتظر الأسطورة الهندية أميتاب باتشان بوستر من فيلم Kalki 2898، والذي من المقرر طرحه خلال الأشهر القادمة في دور العرض الهندية والعالمية.

وجدير بالذكر أن سينما الهناجر بدار الأوبرا تحرص على عرض مجموعة من الأفلام العربية والهندية، لتكون هناك مساحة كبيرة للجمهور لمشاهدة عدد من الأفلام المتنوعة ومناقشتها مع عدد من صناع الأفلام.