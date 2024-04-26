نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "سامحيني".. بدرية طلبة تكشف عن رسالة اعتذار شريهان لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة بدرية طلبة، عن رسالة الفنانة شريهان لها، عبر حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وذلك نتيجة عدم حضور الأخيرة حفل زفاف ابنتها.

رسالة شريهان لـ بدرية طلبة

ونشرت بدرية طلبة صورة لرسالة شريهان لها، قائلة: "أهلا بحبيبتي الجميلة المحترمة والغالية في قلبي جدا، والله واقسم بالله دعوتك الكريمة تشرفني، ولكني مقلة وخجولة وبيبقى صعب عليا جدا حضور أي احتفال".

وأضافت شريهان في رسالتها لـ بدرية طلبة: "ولكن لو تسمحي لي إني أجي لابنتي سلمى حبيبتي ملاكي الجميل والتي لا أنسى لقائها ولقائك أبدا، اسمحي لي أجي أبارك لها في أي وقت وقتكم يسمح وهكون أكتر من سعيدة وفرحانة ومتشرفة".

وتابعت شريهان: "سامحيني، واكتبي لي العنوان أرجوكي وحددي الوقت المناسب لاتشرف لكم بالمباركة، ألف مبروك حبيبتي بدرية وأعرفي إن قلبي يحبك أكثر من جدا فأنا قابلت قلبك وإنسانيتك قبل فنك وموهبتك، سامحيني".

وعلقت بدرية طلبة، على رسالة شريهان لها، قائلة: "مش لاقية رد غير إني أعيط من الفرحة لمجرد ردك الجميل دا مش جديد عليكي ياملكة القلوب ربنا يجبر بخاطرك على قد قلبك الجميل وأخلاقك العالية شريهان يا جماعة البرنسس القمر".

حفل زفاف ابنته بدرية طلبة

واحتفلت الفنانة بدرية طلبة، بـ حفل زفاف ابنتها سلمى، مساء الأربعاء الموافق 24 أبريل، في أحد الفنادق الكبرى في القاهرة، وسط حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

آخر أعمال بدرية طلبة

وفي سياق متصل قد كان آخر أعمال الفنانة بدرية طلبة، فيلم "الملكة"، من بطولة كلًا من: هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبدالرسول، باسم سمرة، انتصار.

وشارك أيضًا في بطولة الفيلم دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، وباقة من ضيوف الشرف أبرزهم حسن الرداد، ومحمد رضوان، وأوس أوس، ومن العمل من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، واخراج سامح عبد العزيز.