نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة ارتباط وئام مجدي ومحمد السعدني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور تجمع الفنانة الشابة وئام مجدي بالفنان الشاب محمد السعدني، وخمن البعض بأن هناك علاقة حب بينهما.

حقيقة ارتباط وئام مجدي ومحمد السعدني

ولكن كشفت وئام مجدي عن حقيقة ارتباطها بـ محمد السعدني، حيث قالت: الصورة كانت من مشروع فني هيجمعنا قريب، وإحنا أصدقاء والسعدني متجوز وأتمنى له التوفيق في حياته.

أحدث أعمال وئام مجدي

ومن ناحية اخري، تألقت وئام مجدي بدورها في مسلسل كوبرا، بطولة الفنان محمد إمام، الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي لعام 2024، ودارت أحداث المسلسل في إطار الدراما الشعبية، حول صاحب ورشة ﻹصلاح السيارات، يواجه الكثير من العقبات في حياته، ويتعرض لمواقف غريبة، تضعه في صراع بين الخير والشر، يضم العمل عدد كبير من النجوم، أبرزهم: محمد إمام، مجدي كامل، محمود عبد المغني، محمود البزاوي، أحمد عبد الحميد، دنيا ماهر، معتز هشام، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف أحمد محمود أبوزيد وإخراج أحمد شفيق.

اخر اعمال وئام مجدي

وكان اخر اعمال وئام مجدي هو مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم الأربعاء، والمسلسل من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، ونبيل على ماهر، لينا إيهاب، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.

من هو محمد السعدني؟

الفنان محمد السعدني شارك في 34 عملًا فنيًا، ومن أشهر أعماله شخصية فوزي التي قدمها في فيلم عندليب الدقي مع الفنان محمد هنيدي، كما أشتهر بسبب إفيه يابن المحظوظة يا فوزي الذي قاله خلال أحداث العمل، ظهر محمد السعدنى في أفلام "جعلتنى مجرمًا" مع أحمد حلمى، عندليب الدقى" مع محمد هنيدى، "خليك في حالك" مع أحمد عيد، "تيمور وشفيقة" مع أحمد السقا ومنى زكى، "آسف على الازعاج"، ومسلسلات "تامر وشوقية"، و"الباب في الباب"، و"سرايا عابدين"، و"أبو العروسة"، و"لاد ناس" وأخيرًا "حلوة الدنيا سكر".