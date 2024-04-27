نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطلاق 3 مرات وليس 11..ميار الببلاوي ترد على اتهامات شيخ أزهري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انهارت الفنانة ميار الببلاوي من البكاء خلال بث مباشر عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، وتحدثت خلاله عن داعية ديني علق على تصريحاتها خلال تواجدها ضيفة ببرنامج "العرافة" تقديم بسمة وهبة في موسم رمضان الماضي.

بكاء ميار الببلاوي

وأجهشت "ميار" بالبكاء فور بدء البث المباشر، وتعرضت للإغماء في أخره، وعلقت: "أنا سكت كتير سكت لأني مؤمنة بحديث الرسول أميتوا الباطل بالسكوت عنه، والباطل لما بيتكلم نقدر نسكته لما مانتكلمش فيه، وأنا تعبت كل ما أعمل حاجة يقولوا عشان التريند".



واستكملت: "لقيت شيخ فاضل اللي أنا بحبه في الله خاض في عرضي وشرفي، هو شيخ جليل وكلنا بنحبه بس قالي انتي جيالي عشان أنا حطيتك على المرجيحة، أصل أنا جيت عليكي جامد على الصفحة بتاعتي وقال عليا باخد كل راجل ليلتين، والموضوع بدأ من حلقة بسمة وهبة، وأنا ابني مابيكلمنيش من ساعة ما الحلقة طلعت، كل الناس عمالة تقطع فيا وفي عرضي وأنا مش عايزة أقولكم كمية المونتاج اللي اتعمل في الحلقة".

وتابعت: "وبقول يا رب أنت شايف وعارف، ده أنا النفس بخاف اتنفسه أنا بخاف من ربنا، ده أنا مبشريش القهوة وبخاف أشربها، أنا شبعت ظلم مفيش حد اتظلم أكتر ما انا اتظلمت لكن توصل لشرفي وعرضي، حسبي الله ونعم الوكيل، أنا ام راجل وزوجة راجل وبنت صعيدية، حرام عليكم قطعتوني، ابني واخواتي مبيكلمونيش".

قصة زواج ميار الببلاوي 11 مرة

وأضافت: "أنا اتجوزت على سنة الله ورسوله هو أنا لو ست وحشة هتجوز!، دي حاجة تخصني أنا، وبقول للشيخ حسبي الله ونعم الوكيل فيك ادفن نفسي يعني، احنا جوازتنا غير وأكتر من الناس التانية وعمري ما عملت حاجة عيب ولا غلط، اتجوزت ولا اتطلقت ملكوش دعوة بيا".

وأثارت الفنانة ميار الببلاوي جدلًا خلال حلقتها ببرنامج "العرافة"، خاصة عند حديثها عن طلاقها ١١ مرة من نفس الزوج وهو المرتبط بها حاليا، ونفت أن تكون العودة بينهما تتم بمحلل، كما تحدثت عن رأيها في ارتداء الفنانات الحجاب وخلعه وعلقت: "اللي تلبس الحجاب وتقلعه مرتدة من وجهة نظري".

وكان الداعية الشيخ محمد أبو بكر قد قال في تصريحات له: إن الخطب والبرامج الدينية يمكن أن تعمل ساعات طويلة، لكن ساعة واحدة من فيلم يمكن أن يهدم قيم أمة لمدة 30 عاما قادمة.

وأضاف العالم الأزهري: مكنتش حابب أتكلم، لكن بعد أن تكلمت الأخت ميار الببلاوي عن أنها اتطلقت من زوجها 11 مرة وكانت بترجع بمكالمة ولجأوا للمحلل، فهي أعادت للذاكرة فيلما سينمائيا كان يتناول ظاهرة المحلل، الأمر الذي جعل البعض يحتال على الشرع ويلجأ لهذه الطريقة.

وتابع الداعية قائلا: إبراء لذمتي، الإسلام بريء مما قالته ميار الببلاوي شكلا وموضوعا، كلامها لا يمت للدين بصلة، موضحًا: ربنا جعل الطلاق 3 مرات وليس 11 مرة، وجعل المرة الثالثة حاسمة وفاصلة.

